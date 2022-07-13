Психолог рассказала, почему мужчины уходят к молодым

Психолог Ольга Малинина раскрыла причины, по которым взрослый мужчина уходит из семьи к молодой. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

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Одной из причин такого поведения специалист называет «опустевшего гнезда». Он происходит в тот момент, когда дети вырастают и больше не нуждаются в родителях. Ели семья была вместе из-за детей, то в этот момент существует риск разрыва, после которого мужчина строит другую семью на стороне.

Малинина уверена, что еще одной причиной для отношений с молодой, является то, что мужчина хочет замедлить свое старение:

«Часто уход к молодой женщине — это желание и попытка избежать кризиса, попытка убежать от опостылевшего, надоевшего, того, что мешает чувствовать себя молодым, красивым, бодрым, успешным и так далее»

По словам эксперта, в таком случае мужчина начинает чувствовать восторг и драйв, но спустя некоторое время он может оказаться в еще более глубоком кризисе. Чтобы его избежать, важно развивать отношения.