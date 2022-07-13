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1 час назад

Психолог рассказала, почему мужчины уходят к молодым

Мария Каткова

Психолог Ольга Малинина раскрыла причины, по которым взрослый мужчина уходит из семьи к молодой. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Психолог рассказала, почему мужчины уходят к молодым
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Одной из причин такого поведения специалист называет «опустевшего гнезда». Он происходит в тот момент, когда дети вырастают и больше не нуждаются в родителях. Ели семья была вместе из-за детей, то в этот момент существует риск разрыва, после которого мужчина строит другую семью на стороне.

Малинина уверена, что еще одной причиной для отношений с молодой, является то, что мужчина хочет замедлить свое старение:

«Часто уход к молодой женщине — это желание и попытка избежать кризиса, попытка убежать от опостылевшего, надоевшего, того, что мешает чувствовать себя молодым, красивым, бодрым, успешным и так далее»

По словам эксперта, в таком случае мужчина начинает чувствовать восторг и драйв, но спустя некоторое время он может оказаться в еще более глубоком кризисе. Чтобы его избежать, важно развивать отношения.

Ранее сообщалось, что Алибасов объяснил, почему мужчина имеет право изменять.

Любовь,Ольга Малинина,
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