5 вопросов сексологу, которые вы боитесь задать

Поход к сексологу — всегда стресс, причем для каждого партнера в паре. Еще труднее задать специалисту вопрос, который просто застревает в горле. Мы собрали самые непростые вопросы, с которыми чаще всего обращаются к сексологу, однако не с первого раза специалисту удается понять, чего же хочет от него клиент.

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«Почему я не могу полностью расслабиться во время секса?»

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Отключить голову во время интима не всегда возможно, ведь проблемы, с которыми мы сталкиваемся в течение дня, не хотят так просто нас покидать и навещают в самый неудобный момент. А расслабиться в постели, обдумывая грядущий рабочий проект, нереально. Сексолог в такой ситуации может поработать с вами над тем, чтобы вы могли буквально автоматически включаться в настоящее. Для этого важно сконцентрироваться на том, что происходит прямо сейчас — рядом с вами партнер, который готов осуществить ваши желания, идеально, если в постели вы будете проговаривать все, что происходит. Так вы заставите мозг включиться в процесс.

«Плохо ли то, что я увлекаюсь самоудовлетворением?»

Чаще всего такой вопрос специалист слышит от мужчин, и снова сексолог буквально клещами вытаскивает нужную формулировку. Тема мастурбации табуирована еще больше, чем классический секс, а потому обсуждать подобные вещи с абсолютно незнакомым человеком непросто. Возвращаясь к вопросу, многие сексологи уверены, что пока самоудовлетворение не превратилось в зависимость и замену обычному сексу, в нем нет ничего страшного и предосудительного.

«Как внести адекватное разнообразие в интим?»

Многие хотят некоторого разнообразия в сексе, однако зажимы и установки не дают понять, что можно отнести к адекватному разнообразию. Кому-то вообще кажется, что врач осудит за подобные высказывания, но мы призываем отбросить все сомнения и спрашивать специалиста обо всем, что вас волнует. Сексологи часто рекомендуют в таких случаях обязательно поговорить с партнером, так как он может быть в целом против или же предложит какие-то свои варианты. Не отметайте их сразу и постарайтесь немного проще относиться к дополнительным стимуляторам, вроде игрушек и костюмов. К извращениям это не имеет никакого отношения.

«Если я не испытываю оргазм, значит, со мной что-то не так?»

Этот вопрос сексологу задают редко, так как женщины либо не готовы признаться в отсутствии оргазма, либо ждут, что ситуация решится как-нибудь сама. Однако время идет, а секс все так же не приносит положительных эмоций. Невозможность испытать оргазм может быть следствием физиологических, гормональных или психологических нарушений, здесь важно получить консультацию нескольких специалистов, кроме того, совершенно здоровая женщина может не испытывать удовольствия с неподходящим человеком.

«Если мы с партнером используем дополнительную стимуляцию, с нами что-то не так?»