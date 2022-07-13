Почему мы воспринимаем любовь как что-то волшебное

Исследование команды психологов из Калифорнийского университета в Ирвине и в Санта-Барбаре показало, что представление о родственных душах и об обречённой любви очень распространены даже сегодня. Вот почему так, по мнению специалистов, происходит.

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Любовь занимает мысли людей с глубокой древности. Но почему это происходит? Команда исследователей изучила этот вопрос через эволюционную психологию.

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Эволюционная психология базируется на представлении о том, что сегодня люди действуют и думают определённым образом за счёт того, что на протяжении многих лет их предки именно с этими чертами характера выживали и размножались.

По мнению специалистов, влюблённость и вера в то, что любовь - это волшебное чувство, действительно помогли людям когда-то выжить. Причём связано это с тем, что любовь схожа с подписанием договора на аренду квартиры. Вероятнее всего, люди эволюционировали, чтобы вступать в основном в моногамные длительные отношения. Учитывая это, нужно также понимать, что поиск наиболее подходящего партнёра требует от человека много ресурсов и в целом довольно труден. Поэтому эволюция могла превратить любовь для человека в некий договор о биологической аренде.

Несмотря на то что чувство любви сформировалось, скорее всего, для того, чтобы человек мог продолжить род, это нельзя отнести ко всем. Например, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией не способны размножаться половым путём, однако всё равно могут любить партнёра или партнёршу. Учёные, которые исследуют эволюцию влечения человека к представителям своего пола, пришли к выводу, что на самом деле любовь может дать адаптивные преимущества даже без возможности размножения.

Также любовь помогает укрепить отношения с партнёром несколькими способами. Прежде всего, когда человек любит другого, другие потенциальные партнёры кажутся менее желанными. Известно, что люди, которые находятся в здоровых отношениях, оценивают остальных красивых людей как менее привлекательных по сравнению с одинокими людьми.

Кроме того, любовь может вызвать ревность. Она может помочь не допустить измены и защитить партнёра.

Третье преимущество любви - это то, что волшебные истории о ней заставляют людей больше ценить свои отношения.

Несмотря на то что вера в любовь, которая была уготована судьбой, может быть ложной, это даёт возможность людям укрепить долгосрочную приверженность человека хорошему партнёру. Также любовь выполняет адаптивную задачу. Всё это означает, что любовь можно назвать глубоко рациональным чувством.