Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
2 часа назад

Психолог дала рекомендации парам по обсуждению бюджета семьи

Москва24

Парам не стоит бояться заранее обсудить тему финансов в семье во избежание неприятных неожиданностей в будущем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Татьяну Журавлеву. По словам специалиста, затронуть тему стоит в тот момент, когда пришло осознание, что отношения долгосрочные.

Психолог дала рекомендации парам по обсуждению бюджета
Фото: M24M24

"Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?"

– пояснила Журавлева.

Если же партнер начинает нервничать при каком-то вопросе, то необходимо узнать причину происходящего, отметила психолог. Специалист добавила, что иногда человек не привык говорить открыто на какие-то темы. Журавлева подчеркнула, что ничего страшного нет в том, что партнер считает, что время для этого разговора еще не пришло.

Ранее психолог Лариса Милованова заявила, что легкость и доступность являются главными преимуществами знакомства в соцсетях. Также плюсом в таком знакомстве Милованова назвала возможность публикации старых фото. Так, пользователь может выложить такой снимок, отредактировав его в разных программах. Таким образом можно будет привлечь внимание других пользователей в интернете.

Любовь,Татьяна Журавлева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители