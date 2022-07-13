Психолог дала рекомендации парам по обсуждению бюджета

"Вы можете обсудить ее один раз и договориться сразу, а можете время от времени возвращаться к этому вопросу: как должен распределяться бюджет в паре, совместный он или раздельный? Почему тебе кажется, что это лучший способ? Кто и как будет распоряжаться бюджетом? Важно ли для тебя иметь накопления? Как ты относишься к кредитам? Если я уйду в декрет, то что мы будем делать?"