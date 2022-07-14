5 сексуальных проблем, которых не существует

Об этом не принято говорить, иногда даже в близких отношениях интимные проблемы предпочитают замалчивать. Именно поэтому тысячи людей уверены, что их сексуальная жизнь не в порядке. Но специалисты считают, что многие нюансы, которые не устраивают, есть у множества пар.

Эти проблемы не являются тем, что необходимо корректировать и исправлять.

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Отсутствие регулярного секса

С этим сталкиваются и пары, и одиночки. Те, кто находится в отношениях, считают, что редкая близость показатель кризиса или скорого расставания. Те же, кто пока не встретил партнера, считают, что отсутствие секса может негативно сказаться на их психике и здоровье.

Помните, что частый секс — не показатель качества. Если вас не устраивает регулярность близости с партнером, поговорите об этом. Даже если причина «просто не хочется», это вполне нормально.

Отсутствие естественной смазки

Многие женщины переживают из-за недостаточности лубрикации и необходимости использовать вспомогательные средства. Но сексологи объясняют: выделение смазки зависит от множества факторов. Среди которых прием лекарств, гормональный фон, занятия спортом, стресс.

Помните, что лубрикант на водной основе может быть даже приятнее, чем естественная смазка.

Нет настроения для секса

Снижение либидо — это нормально. Одним людям, чтобы прийти в нужное состояние достаточно пары минут, для других — этот процесс может занимать куда больше времени. Если в вопросах секса вы отличаетесь индивидуальным подходом — это не повод меняться или подстраиваться под кого-то, вам просто нужен партнер, который хотел бы так же мало или много секса, как вы.

Отсутствие оргазма

По статистике сексологов, лишь 20% женщин испытывают оргазм во время секса. Но большинство из тех, кому не удается финишировать с партнером, считают, что столкнулись с серьезными проблемами.

Так происходит из-за недостатка знаний о женской анатомии, поэтому специалисты напоминают: достичь оргазма девушку куда сложнее. И совершенно нормально, если для этого проникновения недостаточно. Не стесняйтесь попросить партнера использовать дополнительные манипуляции или игрушки.

Непостоянная эрекция у партнера

Эрекция, которая то появляется, то пропадает во время секса у вашего партнера, часто может вызвать чувство, что кто-то из вас секса не хочет, а если даже этого чувства нет, то всё равно половой акт считается не совсем удачным. Партнеры начинают думать об отсутствии эрекции слишком часто, что заставляет их искать проблемы, которых нет.