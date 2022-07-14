Психотерапевт назвала способы заниматься сексом в жару

Лед и смоченные холодной водой простыни помогут продолжать заниматься сексом в жару с удовольствием, сказала психотерапевт Мариса Пир. В беседе с изданием Daily Mirror она поделилась и другими способами наслаждаться интимной близостью в летний период.

Пир посоветовала в течение всего дня держать шторы или жалюзи в спальне закрытыми, чтобы температура в ней не поднималась. Если же комната все-таки нагрелась, перед интимной близостью стоит попробовать смочить простынь, которая используется вместо одеяла, холодной водой.

«Это не только придаст вашему сексу остроты, но и снизит температуру во всей спальне», — отметила она.

В качестве еще одого весьма эффективного способа специалистка назвала использование льда в качестве части эротической прелюдии. Она предложила прикладывать лед к пульсирующим точкам на теле — к шее, за ушами, к сгибам локтей и коленей, запястьям или паху, чтобы мгновенно охладить их.