3 факта о сексе, которые вас напугают

Изучая нашу сексуальную сторону жизни, мы как-то не задумываемся о том, что секс — это не только источник наслаждения и рождения эмоциональной близости, но и довольно травмоопасный процесс. Мы собрали самые неприятные моменты, с которыми сталкивается значительное число активных любовников. Мужчина может застрять в женщине В буквальном смысле. Довольно большой процент женщин страдает вагинизмом, который в большинстве случаев и становится причиной подобных казусов. Мышцы влагалища приходят в такой тонус, что просто не выпускают член. Самое ужасное, что можно сделать в такой ситуации — паниковать. Часто женщина сама успокаивается и мышцы расслабляются, но в некоторых случаях приходится вызывать скорую. Член может сломаться Наверное, самое страшное, что может случиться в жизни мужчины. Агрессивный и неаккуратный половой акт вполне способен привести к тому, что главный мужской орган просто сломается. Трудно представить, что чувствует мужчина, когда раздается странный хруст и тело пронзает резкая боль. Оставлять ситуацию как есть ни в коем случае нельзя, так как вероятность самостоятельно срастания члена невелика. Кроме того, возможно искривление в будущем, а потому мужчине в такой ситуации необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. От оргазма можно потерять сознание Правда, подобное случается крайне редко и со слишком впечатлительными особами. В научной среде подобное состояние называется амаврозом, если проще — женщина на некоторое время теряет сознание после пережитого оргазма. Не стоит переживать, это вполне нормальное состояние. В некоторых случаях женщина не теряет сознание, а просто замечает небольшое потемнение в глазах. Важно не вставать резко после пережитого, чтобы точно не получить реальный обморок и не приземлиться на жесткий пол.