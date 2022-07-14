Три основные причины, почему в браке полнеют

Возможно, вы тоже замечали, трансформации, которые происходят с парами после свадьбы. Кажется, будто люди успокаиваются и перестают следить за собой. Однако для этих процессов есть научные объяснения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Дело привычек

Привычки одного партнера могут влиять на поведение другого. Но не всегда это полезные или здоровые привычки. Пока одни пары тренируются в зале, другие смотрят телевизор.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что люди, вступавшие в брак в возрасте до 20 лет, чаще набирали вес, чем одинокие сверстники. Всего за пять лет совместной женщины набирали около 10 кг, а мужчины — 13 кг.

Желание удивить

Культурой в нас заложена мысль, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому женщины стараются покорить мужчин своими кулинарными навыками, но о сбалансированном питании речи обычно не идет.

Исследование, опубликованное в журнале «Appetite», показало, что после женитьбы люди начинают чаще употреблять алкогольные напитки. Бокал вина кажется чем-то естественным во время совместного ужина. Хотя врачи уверяют, что полезной дозы алкоголя не существует.

Остывшие чувства и обиды

Психологические проблемы, которые возникают в паре и не находят решения, формируют замкнутый круг, где нет места любви, но присутствует разочарование. Люди часто справляются со сложными эмоциями при помощи еды, что неизбежно ведет к набору веса.

Однако по мнению исследователей из Южного методического университета в Далласе, стабильные отношения тоже могут быть причиной набора веса. Когда партнеры счастливы в браке, у них возрастает чувство защищенности и безопасности. Они буквально перестают переживать из-за своего внешнего вида и расслабляются.