Три основные причины, почему в браке полнеют

Возможно, вы тоже замечали, трансформации, которые происходят с парами после свадьбы. Кажется, будто люди успокаиваются и перестают следить за собой. Однако для этих процессов есть научные объяснения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Привычки одного партнера могут влиять на поведение другого. Но не всегда это полезные или здоровые привычки. Пока одни пары тренируются в зале, другие смотрят телевизор.
Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что люди, вступавшие в брак в возрасте до 20 лет, чаще набирали вес, чем одинокие сверстники. Всего за пять лет совместной женщины набирали около 10 кг, а мужчины — 13 кг.
Культурой в нас заложена мысль, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому женщины стараются покорить мужчин своими кулинарными навыками, но о сбалансированном питании речи обычно не идет.
Исследование, опубликованное в журнале «Appetite», показало, что после женитьбы люди начинают чаще употреблять алкогольные напитки. Бокал вина кажется чем-то естественным во время совместного ужина. Хотя врачи уверяют, что полезной дозы алкоголя не существует.
Психологические проблемы, которые возникают в паре и не находят решения, формируют замкнутый круг, где нет места любви, но присутствует разочарование. Люди часто справляются со сложными эмоциями при помощи еды, что неизбежно ведет к набору веса.
Однако по мнению исследователей из Южного методического университета в Далласе, стабильные отношения тоже могут быть причиной набора веса. Когда партнеры счастливы в браке, у них возрастает чувство защищенности и безопасности. Они буквально перестают переживать из-за своего внешнего вида и расслабляются.
Безусловно, на меняющийся вес могут влиять гормональные изменения и болезни, далеко не все подвластно изменению привычек. Чтобы держать свое состояние под контролем, важно, в первую очередь, начать заботиться о себе как об отдельном человеке.