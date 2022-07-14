Описано упражнение для самопомощи при расставании с любимым

Инструкцию, как максимально экологично пережить расставание с любимым человеком, «Мосленте» дала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она объяснила, как важно правильно выйти из старых отношений, чтобы они не отражались на разных аспектах жизни в будущем. Для самопомощи эксперт рекомендовала простое упражнение.

Фото: Мослента Мослента

Прежде всего, по словам Хадарцевой, нужно мысленно передать человеку все те мысли и воспоминания о нем, которые остались у вас.

«Важно уходить из отношений, обнуляя баланс. Это касается не только союзов мужчин-женщин, но и профессиональной сферы, дружбы»,

— сказала психолог.

Следующим шагом прописано «расставить по местам своих родителей». При расставании не следует перекладывать на человека образ матери или отца. Если же такое произошло еще в отношениях, то следует незамедлительно избавиться от этих проекций. Также эксперт рекомендует прожить все эмоции: печаль, горе разлуки. От них нельзя убегать и закрываться.

«Поможет в этом одно очень простое, но действенное упражнение. В течение некоторого времени (1-2 недели) думайте об этом человеке, но не хаотично, а по будильнику, определенный отрезок времени. В этот момент вы проживаете всю боль разлуки, все воспоминания: и теплые, и болезненные. На второй-третий день вам это уже порядком поднадоест, и вы перестанете терроризировать себя мыслями о бывшем»,

— отметила Хадарцева.

Она добавила, что в первые два месяца после завершения романа не следует вступать в новые отношения. Это время, по ее словам, нужно посвятить себе и отвлечься на жизнь: найти новое хобби, вдохновителя, составить список интересных дел и выполнять каждый день по одному.

«Даже если вы воссоединитесь с партнером спустя время, вы уже не будете прежними. Поэтому не питайте иллюзий, что все будет, как раньше. Здесь и сейчас, в этой точке примите, что все закончилось»,