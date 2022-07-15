Раздувая пламя, или Как сохранить страсть в долгих отношениях

Со временем страсть уходит из отношений влюбленной пары, оставляя после себя теплую нежность и взаимное уважение. Конечно, случается и такое, что вместе со страстью уходит и любовь к партнеру, что делает вчерашних любовников почти чужими людьми. Как этого избежать и есть ли способ сохранить страсть в долгих отношениях, читайте в нашем материале.

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Ульяна Громова — психолог, сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets. Все отношения базируются изначально на одной, коренной составляющей. Например, отношения могут иметь в основании сексуальное желание, страсть, необъяснимое притяжение. При этом в них может не быть любви, уважения, поддержки. Могут быть отношения, в основе которых есть любовь, много тепла и понимания, но при этом нет животной страсти, ярких эмоций. Бывает, отношения создаются для брака — это союз, заключенный с соблюдением определенных правил, установленных законом, который обоим необходим для повышения своего статуса. Ведь тогда меньше тревоги и неопределенности, вы в глазах окружающих «устроены», мужчина в браке даже более востребован, ведь его уже апробировала другая. Окольцевав, поставила знак качества. Мужчина с кольцом более желанен для других женщин, так что расслабляться после замужества очень опрометчиво. Флирт со своим мужем, разжигающий страсть, ценнее, чем в добрачный период. В браке можно прожить и 20, и 30 лет, но так никогда по-настоящему и не сблизиться, а можно даже наоборот, начать отдаляться.

Конечно, бывают отношения ради семьи, детей. Да и в полноценной семье мы часто не наблюдаем любви, страсти и уважения. То есть одно существует совершенно спокойно без другого. Может сохраняться форма отношений, но со временем меняется содержание.

Можно ли получить в отношениях все, не жертвуя любовью, страстью, сексом, браком?

Если отношения являются одной из главных ценностей партнера, то их хочется удержать. Есть риск развить нездоровую зависимость, доминирует мысль: я хочу, чтобы со мной ему было хорошо, а без меня плохо. Это больше похоже на невротическое желание, ведь в этом случае вы не даете человеку возможность по вам истосковаться. Тесная, душная любовь отягощает отношения. В таких союзах партнер все время навязывает свою любовь, его становиться слишком много, вытесняются все другие чувства. А для чувства страсти важно испытывать разные эмоции, иногда противоречивые. Проживание разных эмоций «омолаживает» отношения, высвобождает огромное количество энергии, которую можно направить на построение более качественных отношений.

Звоночки из прошлого

На любую ситуацию в своей жизни мы реагируем своим накопившимся опытом. И этот опыт может говорить: делай так, это точно приведет к результату.

Например, ваша мама вам говорила: готовь, убирай, терпи, переступай через себя и тогда тебя никогда не бросят. Вы можете забыть, что человек перед вами другой, и ситуация совсем иная. Важно увидеть потребности именно вашего партнера, а не натягивать на партнера мифы вашей семьи.

Чаще всего партнерам важно в отношениях чувствовать даже не заботу, ведь каждый взрослый человек способен позаботится о себе сам, намного важнее в отношениях чувствовать свою привлекательность для партнера, уникальность, способность вызывать эмоции, не быть пустым местом для другого.

Для сохранения страсти в любом возрасте важно быть интересным себе и друг другу, как точно сказала Рената Литвинова: «Женщина должна будоражить мужчину, создавать ему интересное времяпрепровождение, украшать жизнь. Но ей нужно обязательно делать свою жизнь, отдельную от семейной, заниматься собственной карьерой. У нее должно быть что-то свое, иначе мужчине с ней скучно». Представьте, что человек перед вами — целая вселенная, развивающаяся по своим законам. Партнер напротив вас — это все его прошлое, настоящее и будущее в данную секунду времени. Не думайте, что вы знаете его и можете предугадать. Эта мысль упрощает сложные процессы человеческих взаимодействий, сводит их к восприятию человека как функции, исполнителю чисто механических процессов. Попробуйте посмотреть на своего партнера так, будто видите его в первый раз. А дальше усложните задачу, представьте, что ваш партнер — чужой муж или жена. Он вам больше не принадлежит. Какие чувства это у вас вызывает? На отношения влияет множество факторов: друзья, работа, опыт родителей, и большинство из них мы не замечаем. Например, можно не заметить, как еще недавно сексуально привлекательная, соблазнительная жена стала не только хорошей мамой вашему первенцу, но и своему супругу. Вопросы «что ты сегодня ел?», «считал калории?» «тепло одевайся, зайка!» конечно очень милые, но сами того не замечая, мы становимся для мужчины уютной, милой мамой. А маму можно очень сильно любить и ценить, но вот секса с ней совсем не хочется, это противоестественно.

И желание наряжаться, быть привлекательной, особенно дома, когда муж приходит с работы, совсем не кажется обязательным. Ведь есть оправдание «у меня маленький ребенок». Неужели вашему мужу надо ждать момента, когда ребенок станет достаточно большим, чтобы вы снова заинтересовались своим внешним видом?

«Когда перестаешь удивляться, это равносильно смерти». ️Чарльз Брюэр-Кариас