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2 часа назад

Назван способ опознать обреченный на неудачу брак

Мослента

Способ опознать обреченный на неудачу брак назвала сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова в беседе с «Мослентой».

Назван способ опознать обреченный на неудачу брак
Фото: МослентаМослента

Чтобы понять, имеют ли отношения будущее, следует задать себе несколько диагностических вопросов, рекомендовала эксперт.

«Удовлетворяют ли меня эти отношения? Если нет, то как давно? Пытаюсь ли я что-то сделать, чтобы все исправить? Получается ли? Предпринимает ли такие же попытки партнер? Как партнер реагирует на мои попытки? Воспринимаю ли я партнера как сексуальный объект? А он меня?» — привела в пример опросник Малахова.

По результатам анализа полученных ответов может стать очевидным, что лучше скинуть груз неперспективных отношений, заметила сексолог. Однако зачастую партнеры не берут на себя такой ответственности и продолжают сохранять видимость счастливого брака.

«Для них это может быть важным по ряду причин: дети, финансовая зависимость, социальный статус. Многие так и остаются вместе на долгие годы, но живут не как супруги, а как соседи. Единицы решают что-то изменить», — заметила психотерапевт.

Любовь,Елена Малахова,
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