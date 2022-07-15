Назван способ опознать обреченный на неудачу брак

«Удовлетворяют ли меня эти отношения? Если нет, то как давно? Пытаюсь ли я что-то сделать, чтобы все исправить? Получается ли? Предпринимает ли такие же попытки партнер? Как партнер реагирует на мои попытки? Воспринимаю ли я партнера как сексуальный объект? А он меня?» — привела в пример опросник Малахова.