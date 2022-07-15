6 фраз, которые укрепят отношения

Вербальное выражение чувств значит не меньше, чем прикосновения или подарки.

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Для многих слова в отношениях имеют второстепенную роль, они считают, что чувства выражаются поступками, верностью, временем, подарками. Но не стоит недооценивать вербальную коммуникацию. Психологи уверены, что некоторые фразы могут значительно укрепить связь между партнерами, если их использовать искренне и регулярно.

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Я уважаю твое мнение

Когда вы ссоритесь с партнером или не согласны с его решением, дайте понять, что вы не обесцениваете мнение возлюбленного. Уважение — один из основных аспектов здоровых отношений, поэтому показывать его важно и поступками, и словами. Любому человеку приятно понимать, что его считают равным и ценят, поэтому перед тем, как высказать свою точку зрения, дайте понять, что вы услышали и мнение избранника.

Мне хорошо с тобой

Часто в отношениях пары говорят: «Я люблю тебя!» почти автоматически, со временем эта фраза перестает быть важной. Но каждому из нас важно знать, что мы приносим счастье и гармонию в жизнь важного человека. Поэтому слова «Мне хорошо с тобой!» или «Я чувствую себя счастливой рядом с тобой!» могут порадовать возлюбленного. Они служат вербальными «поглаживаниями», показывая, что вы обращаете внимание на близкого и цените его присутствие в вашей жизни.

Нам нужно личное время

В начале романа не хочется разлучаться ни на минуту, но со временем влюбленные начинают чувствовать, что иногда нуждаются в одиночестве. Правда, попросить о личном времени многие стесняются. Не дожидайтесь, когда ваш избранник наберется смелости и объясните ему, что понимаете важность пространства. Он будет благодарен вам.

Я злюсь, когда…

Конечно, отношения без ссор невозможны, но, если научиться правильно выражать эмоции, можно сделать конфликты менее болезненными. «Я-сообщения» помогают уладить ссоры, донести свое мнение до второй половины и быть услышанной.

Как ты считаешь?

Чувствовать себя значимым хочет каждый человек, поэтому узнавать мнение партнера очень полезно. Вы можете с ним не согласиться, но у возлюбленного останется ощущение, что вы цените его и не судите его за мировоззрение.

Я хочу тебя