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3 часа назад

Раскрыт секрет отношений на всю жизнь

Мослента

Секрет отношений на всю жизнь раскрыла в беседе с «Мослентой» сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова.

Раскрыт секрет отношений на всю жизнь
Фото: МослентаМослента

Длительность отношений зависит только от психического здоровья каждого из партнеров, отметила Малахова. Если партнеры демонстрируют эмоциональную зрелость, то пара может провести вместе всю жизнь, придерживаясь моногамии.

«Что делают партнеры в начале отношений? С каким интересом, заботой, вниманием влюбленные относятся друг к другу, как они корректны и деликатны! То же самое нужно делать каждый день совместной жизни, и тогда отношения могут существовать всю жизнь», — посоветовала эксперт.

Если отношения не удовлетворяют партнеров, но при этом остаются важными и ценными для них, Малахова рекомендует обратиться к психотерапевту, чтобы с помощью специалиста попробовать найти взаимопонимание и сохранить связь.

Ранее ставшая содержанкой москвичка раскрыла разочаровавшие ее подробности отношений. Она рассказала, как со своим 43-летним партнером познакомилась на сайте знакомств, а затем переехала жить на его полное обеспечение.

Любовь,Елена Малахова,
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