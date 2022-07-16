Раскрыт секрет отношений на всю жизнь

Секрет отношений на всю жизнь раскрыла в беседе с «Мослентой» сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии и клинический психолог Елена Малахова.

Фото: Мослента Мослента

Длительность отношений зависит только от психического здоровья каждого из партнеров, отметила Малахова. Если партнеры демонстрируют эмоциональную зрелость, то пара может провести вместе всю жизнь, придерживаясь моногамии.

«Что делают партнеры в начале отношений? С каким интересом, заботой, вниманием влюбленные относятся друг к другу, как они корректны и деликатны! То же самое нужно делать каждый день совместной жизни, и тогда отношения могут существовать всю жизнь», — посоветовала эксперт.

Если отношения не удовлетворяют партнеров, но при этом остаются важными и ценными для них, Малахова рекомендует обратиться к психотерапевту, чтобы с помощью специалиста попробовать найти взаимопонимание и сохранить связь.