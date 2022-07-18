Названы идеальные позы для занятия сексом в жару

В жару лучше отдавать предпочтение позам для секса, требующим минимальной близости друг к другу, советует эксперт по отношениям Роберт Дэвис. В беседе с изданием The Sun он назвал позиции, идеальные для интимной близости в летний зной.

Специалист считает, что получить максимальное удовольствие от полового акта в жару можно в позе «догги-стайл», так как в ней контакт с кожей партнера сведен к минимуму. Это позволит избежать повышения потоотделения, поясняет он. Также тесной близости к телу партнера позволит избежать и занятие сексом стоя.

«Половой контакт стоя предполагает, что оба партнера стоят вертикально, а мужчина входит в женщину сзади. Это поможет обеим сторонам “сохранить хладнокровие” из-за минимального контакта с кожей», — добавляет Дэвис.

Еще одной удачной для лета позицией эксперт по отношениям называет позу ложек, в которой партнеры занимаются сексом, лежа на боку. Она, как и предыдущие две, предполагает небольшое соприкосновение тел, и требует минимума усилий, что позволят избежать повышенного потоотделения.

В заключение Дэвис рекомендует не забывать об оральном сексе и взаимной мастурбации.