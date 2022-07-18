Какие ошибки допускают находящиеся в браке женщины?

Согласно статистике, порядка 50% браков заканчиваются разводом, после которого именно женщине тяжелее всего построить новые отношения. О том, почему так происходит и какие ошибки совершает «слабый» пол в супружеском союзе, в интервью журналистам Pravda.Ru рассказал психотехнолог Сергей Маркелов.

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Что влияет на брачные отношения? По словам специалиста, на брачные отношения влияют два фактора - образованность женщины и ее желание быть равной мужчине. По мнению Маркелова, из-за этих составляющих у женщины появилось право на самопонимание, что дало ей возможность по большому количеству параметров быть равной мужчине. «А мужчине не надо второго мужчины дома, ему их на работе хватает. Дома ему нужны покой и радость», - считает психотехнолог.

Почему так важно перенять опыт первого брака? По мнению Сергея Маркелова, практически никто не учится на ошибках первого брака, однако это очень важно. Маркелов отмечает, что в 90% случаев люди идут в новые «узы» совместной жизни с прежними ошибками и системой ценностей - вместо того, чтобы проанализировать свои первоначальные недостатки и сделать выводы. И такой подход, по мнению психотехнолога, станет проблемой для сохранения новых отношений.

Что можно посоветовать женщине, желающей построить новые отношения? Милым дамам психотехнолог Сергей Маркелов советует научиться преодолевать трудности и анализировать собственные ошибки. По мнению специалиста, такой грамотный подход поможет «устранить» возможные препятствия на пути к новым и светлым супружеским взаимоотношениям.