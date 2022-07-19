Раскрыт секрет удачного курортного романа

Курортный роман повышает самооценку, позволяя окунуться в романтическую обстановку, но только в случае, если вам попался правильный человек. Как выбрать партнера во время отпуска и не пожалеть об этом, рассказала ФедералПресс семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Чтобы курортный роман удался, нужно выбирать партнера исходя из потребностей, причем они должны совпадать у обоих людей.

«Большое значение имеет то, какие люди встретились, совпадают ли их цели. Если совпадают, то все великолепно, а цели могут быть разными: например, кто-то хочет длительных отношений, а другой ищет возможность сексуального удовлетворения»,

– сказала психолог.

Иногда после курортных романов люди чувствуют себя опустошенными, и причина этому как раз несоответствие целей. Нужно сразу узнать, чего ищет предполагаемый партнер, тогда такие отношения не навредят эмоциональному состоянию, отметила Наталья Наумова.

«Курортные романы редко заканчиваются свадьбой, потому что люди находятся в отпуске, и они воспринимают такие отношения как временные, позитивные, расслабленные, потому что никого другого нет, а отдыхать хочется не одному»,

– подчеркнула врач.