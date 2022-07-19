Мифы о сексе, которые портят близость

Заблуждения могут испортить интимную жизнь и даже навредить здоровью.

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Интимная жизнь, несмотря на то что в последние годы появилось много источников информации, остается довольно закрытой темой, полной мифов и заблуждений. Некоторые из них могут заметно навредить близости, поэтому с заблуждениями специалисты советуют расставаться без всяких сожалений.

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Мужчины больше нуждаются в сексе, чем женщины

Сложно сказать, когда это заблуждение появилось впервые. Уже в средние века дам убеждали, что близость для них — акт жертвенности, подчинения мужчины. С такими предрассудками до сих пор живут представители обоих полов. Мужчины уверены, что секса от возлюбленной нужно добиваться, а женщины чувствуют вину за высокое либидо и темперамент. На самом деле, желание не зависит от пола. Оно регулируется природным темпераментом, стрессом, гормональным фоном. Хотеть и не хотеть секса — абсолютно нормально, если же вы чувствуете дискомфорт из-за снижения либидо или его активизации, стоит поговорить со специалистом.

Женщина, не испытывающая оргазм, фригидна

Так считали многие женщины и мужчины еще двадцать лет назад. Но сейчас сексологи ушли от понятия «фригидность»: анатомически близость может нравиться любой девушке. Но это совсем не значит, что она должна получать оргазм во время секса. Кроме того, на чувствительность влияет состояние здоровья, настроение, стресс и действия партнера. Решить вопрос с оргазмом можно, воспользовавшись другими техниками возбуждения, приобретя игрушки для взрослых или поработав над атмосферой близости.

Секс-игрушки для тех, кого не удовлетворяет партнер

Этот миф кажется сейчас очень странным, но в него продолжают верить многие. Однако девайся для интима, по статистике, гораздо активнее приобретают пары, а не одиночки. Эти гаджеты стали приятным дополнением, которое может разнообразить сексуальную жизнь и помочь обоим партнерам получать больше удовольствия.

Смазки для близости — придумка маркетологов

Гормональный сбой, торопливость партнера, стресс и еще множество факторов приводят к тому, что женщина нуждается в дополнительной лубрикации. Применять в эти моменты «народные методы» крайне негигиенично и грозит неприятными последствиями, а специальные смазки легко и приятно решают проблему.

Есть связь между размером члена и носа, стоп, ладоней

Пытаться выяснить, чем природа наградила понравившегося мужчину, бессмысленно. Ни одно исследование не подтвердило пропорциональность этих частей тела, поэтому не спешите сбегать от обладателя 38 размера обуви. Вероятно, он вас удивит.

Афродизиаки влияют на возбуждение

Устрицы, вино, шоколад — маркетологи давно наградили эти продукты волшебными свойствами. Уверяют, что они способны пробудить желание, но исследования показали, что в порции этих блюд недостаточно нутриентов, чтобы влиять на либидо и сексуальный аппетит. Правда, шоколад помогает вырабатываться серотонину. Гормон счастья успокаивает, поднимает настроение, а там и до секса недалеко.

Прерванный половой акт и спринцевание — надежный метод контрацепции