Как правильно строить отношения с новым мужчиной, если есть дети

После развода не всегда просто решиться на новые знакомства. Наличие детей зачастую лишь усложняет принятие подобного решения.

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Негативный опыт былых отношений накладывает свой «отпечаток», присутствует страх повторения неудачи, в голове мелькают негативные мысли в виде обобщений «все мужики …», «всем женщинам нужно только…» и т. п.

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Как же преодолеть имеющуюся тревогу и более грамотно выстраивать свою личную жизнь?

Ясно, что всё всегда индивидуально, но всё же есть некоторые общие моменты, которые помогут построить новые отношения – и дети не будут помехой.

1. Поставьте точку в «прошлом»

Сложно построить новые отношения, если есть незавершённые ситуации (незакрытые гештальты) с бывшим партнёром.

Стоит до конца разобраться в своём прошлом, проанализировать предыдущие брачные отношения, найти свои ошибки, понять причины собственного поведения, а главное, точно понять для себя, что вас с бывшим партнёром больше ничего не связывает.

Нередко после разрыва отношений пары вновь воссоединяются, так что если вы всё ещё находитесь в «подвешенном» состоянии и не готовы уверенно поставить точку, то это ухудшит новые отношения.

Вы будете постоянно вспоминать бывшего и говорить о нём на свиданиях, что явно не пойдёт на пользу новым отношениям. Разберитесь с прошлым, и лишь потом переходите к будущему.

2. Избавьтесь от страха неудачи

Развод — это не конец, а начало новой жизни.

Но не все могут таким образом смотреть на жизнь. У многих возникает страх того, что всё повторится и приведёт к ссорам, скандалам, измене, разводу.

Стоит посмотреть на свои пугающие мысли критическим мышлением и найти им неоспоримые опровержения.

3. Подготовьте детей и бывшего

Лучше заранее подготовить детей к тому, что, возможно, в вашей жизни появится новый друг, с которым вы вместе с ними будете проводить время.

Иногда необоснованная ревность бывших супругов приводит к скандалам на почве новых знакомств, поэтому стоит по возможности обговорить с ним (или с ней) возможные варианты вашей личной жизни, чтобы это не было неожиданным «сюрпризом».

4. Любите себя

Убедитесь, что вы хорошо к себе относитесь, что у вас не упала самооценка после «неудачного» брака. Не стоит допускать мысли, что после развода вы никому не нужны.

Если бывший супруг часто указывал на ваши недостатки, то это вовсе не означает, что это действительно так и что для других они будут принципиальны, если даже недостатки объективны.

Не всем принципиально, чтобы вы ходили в театр, вкусно готовили, занимались бегом и т.п.

5. Выбирайте правильно

Очень важно проанализировать прошлые ошибки, чтобы не повторять их снова уже в новых отношениях.

Если же постоянно наступать на одни и те же грабли, то, скорее всего, сценарий отношений и браков будет примерно одинаков и приводить к одним и тем же результатам.

Если же работа над ошибками сделана, точка в предыдущих отношениях поставлена, дети подготовлены, страх неудачи преодолён и вы в себе уверены, то можно начинать заводить новые знакомства или рассматривать имеющиеся с новой стороны.

Не нужно торопиться, просто общайтесь, проводите время, узнавайте людей. Так вам будет проще понять, какие качества вы бы хотели увидеть в новом избраннике.

Не говорите плохо о бывшем.

Во-первых, вы сами его выбрали, это ваша ошибка и не стоит перекладывать ответственность с себя.

Во-вторых, он остаётся отцом ваших детей, а детям крайне неприятно слышать критику (пусть и оправданную) в адрес своих родителей.

Вот почему не стоит и открыто сравнивать нового избранника с бывшим. Это будет «бить» по детям и вызывать их непроизвольную злость к новому партнёру.

Вы можете сравнивать, если вдруг поймёте, что отрицательные черты характера нового избранника совпадают с «бывшим», а, значит, не стоит «бегать по тем же граблям».

6. Проверяйте правильно

Хороший способ почувствовать и узнать друг друга получше — сделать что-то вместе:

поход или путешествия; спортивные или настольные игры; поход на матч или кулинарный мастер-класс и т. п.

Можно запланировать совместное мероприятие вместе с детьми, ведь это вызывает общие эмоции, которые сближают.

Убедитесь, что мужчина готов уделять своё внимание не только вам, но и вашим детям.

В период влюблённости формируется соответствующая доминанта, в связи с чем некоторые не замечают фактов игнорирования собственных детей, что, естественно, недопустимо, так как в дальнейшем может привести к их эмоциональному отчуждению и от вас.

7. Готовьтесь заранее

Возможно в новых отношениях у вас будут дети. В любой семье рождение малыша вынуждает родителей тратить на него много времени и сил, при этом невольно игнорируются интересы старших детей, а ведь они привыкли к вниманию.

Но если у вас есть дети от предыдущего брака, то следует знать, что их ревность, скорее всего, будет более сильной, а потому лучше не лишать их привычного внимания.

В противном случае есть риск, что их поведение начнёт резко менять и не в лучшую сторону, что повлечёт ухудшение атмосферы в семье в целом.