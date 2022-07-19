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1 час назад

Психолог объяснила, почему мужчина не должен полностью обеспечивать женщину

Letidor.ru

Многие пары не испытывают никакого удовольствия от своих отношений. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, люди выясняют, кто за что должен платить и почему одному приходится зарабатывать больше. Чем грозит привычка полностью материально зависеть от супруга, читайте в нашей новости.

Почему мужчина не должен полностью обеспечивать женщину
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Семейный психолог Татьяна Журавлева предостерегла россиянок от привычки «сидеть на шее» у мужа. По мнению специалиста, требовать от мужчины содержать себя женщина не вправе, а партнер ей ничего не должен.

«Когда вы взрослый человек, то вы несёте ответственность за вашу жизнь, а не ваш партнёр. Поэтому ждать и требовать от мужчин, чтобы вас всегда финансово обеспечивали, — это детская позиция».

Психолог добавила, что за помощью к специалистам часто обращаются женщины именно на фоне материальной зависимости от мужчины, когда отношения фактически разорваны, сообщает News.ru.

Ранее «Летидор» писал о том, что юрист объяснил, могут ли при разводе оставить детей с мамой-домохозяйкой.

Любовь,Татьяна Журавлева,
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