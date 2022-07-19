Почему мужчина не должен полностью обеспечивать женщину

Многие пары не испытывают никакого удовольствия от своих отношений. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, люди выясняют, кто за что должен платить и почему одному приходится зарабатывать больше. Чем грозит привычка полностью материально зависеть от супруга, читайте в нашей новости.

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Семейный психолог Татьяна Журавлева предостерегла россиянок от привычки «сидеть на шее» у мужа. По мнению специалиста, требовать от мужчины содержать себя женщина не вправе, а партнер ей ничего не должен.

«Когда вы взрослый человек, то вы несёте ответственность за вашу жизнь, а не ваш партнёр. Поэтому ждать и требовать от мужчин, чтобы вас всегда финансово обеспечивали, — это детская позиция».

Психолог добавила, что за помощью к специалистам часто обращаются женщины именно на фоне материальной зависимости от мужчины, когда отношения фактически разорваны, сообщает News.ru.