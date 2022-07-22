В шаге от постели – можно ли соскочить?

Если мне предлагает близость девушка, которая мне не нравится, то я обычно прибегаю к одному действенному способу отказа. Просто называю те характеристики, которых она или не сможет или не захочет достичь. Например, что мне нравятся более полные дамы или те, кто постарше. Главное не переусердствовать и не пытаться занижать параметры. То есть если девушка полненькая, не нужно ей говорить, что тебе нравятся те, кто худее – это может очень сильно ее обидеть. А если худенькой сказать, что нравятся те, кто попышнее, то вряд ли она будет специально набирать вес и терять форму и проще переживет отказ,