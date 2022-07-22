В шаге от постели – можно ли соскочить?

Исследователи развлекательной социальной сети Фотострана.ру опросили 4500 жителей Кирова и выяснили, как грамотно отказать даме в близости.
Человеческие отношения порой напоминают минное поле. Бывает непросто договориться даже о мелочах, касающихся привычных бытовых ситуаций, а когда речь идет о более интимных вещах, обстановка может накалиться до предела. Как отказать другому человеку, не ранив и не обидев его? Можно ли сказать «нет» так, чтобы не задеть чувства и самооценку? Исследователи провели опрос и выяснили у россиян, какие способы отказа в близости они знают. 37% респондентов рекомендуют признаться в отношениях с другим человеком.
Если женщина знакомится с мужчиной, а его к ней не тянет, то проще всего сказать, что у него уже есть половинка, которой он не хочет изменять. Даже если на самом деле он в данный момент одинок. Такие признания у любой женщины вызовут уважение. И большинство потеряет интерес. Найдутся, конечно, и те, кто рискнет продолжить свой натиск, но мужчине в таком случае надо проявить терпение, исключить всякий флирт и настоять на своей точке зрения, – комментирует Алена.
35% участников опроса уверены, что нужно придумать легенду о других вкусах на женщин.
Если мне предлагает близость девушка, которая мне не нравится, то я обычно прибегаю к одному действенному способу отказа. Просто называю те характеристики, которых она или не сможет или не захочет достичь. Например, что мне нравятся более полные дамы или те, кто постарше. Главное не переусердствовать и не пытаться занижать параметры. То есть если девушка полненькая, не нужно ей говорить, что тебе нравятся те, кто худее – это может очень сильно ее обидеть. А если худенькой сказать, что нравятся те, кто попышнее, то вряд ли она будет специально набирать вес и терять форму и проще переживет отказ,
– рассказывает Денис.
Специалисты согласны с мужчиной в том, что при использовании данного способа следует проявлять большую осторожность и тщательно подбирать слова, поскольку многие женщины достаточно остро реагируют на замечания по поводу внешности. 28% опрошенных считают, что важно показать ценность текущих отношений.
Бывает, что на работе дамы начинают проявлять ко мне личный интерес. Но я против служебных романов, поскольку обычно ничем хорошим они не заканчиваются. И тогда просто говорю коллеге, которая пытается чересчур сблизиться, что ценю те отношения, который есть сейчас, и не готов рисковать ими. Главное действовать деликатно, но при этом уверенно и твердо, не давая никаких надежд,
– делится опытом Анатолий.
В результате опроса исследователи выяснили, что россияне знают и используют различные способы отказа в близости, которые не наносят душевные раны и учитывают тонкую женскую психологию.