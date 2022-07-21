О чем не стоит говорить на первом свидании

Первое свидание всегда заставляет людей нервничать. По сути, вы идете знакомиться с потенциальным партнером, но не стоит накручивать себя заранее. "Рамблер" расскажет, о чем точно не стоит говорить на первой встрече.

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Первое свидание позволяет людям лучше узнать друг друга, понять, есть ли у вас схожие интересы, поделиться своими взглядами на жизнь и решить, стоит ли продолжать общение. Однако волнение, завышенные ожидания, идеализация партнера и желание показать себя с лучшей стороны может испортить первую встречу, поэтому для начала постарайтесь успокоиться.

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Говорите о своих достоинствах, но не хвалитесь

Каждому человеку хочется выглядеть роскошно в глазах другого и продемонстрировать свои лучшие стороны. Однако чрезмерная любовь к себе может смутить и даже оттолкнуть человека. Поэтому не стоит хвастаться материальным положением, состоянием, остроумием и достижениями за всю жизнь. Особенно, если в этот момент вы стараетесь возвыситься над партнером. Помните, успешные отношения возможны только в том случае, если вы находитесь на равных.

Ограничьте физический контакт

Даже если человек вам очень понравился, постарайтесь сдерживать физические проявления. Не стремитесь взять человека за руку, обнять или поцеловать. Куда приятнее, если человек спросит, прежде чем войдет в близкий контакт с другим. Продемонстрировать свой интерес можно и вербально, сказав, что вам очень интересно общаться и вы готовы продолжить коммуникацию.

Не выдумывайте о себе

Люди придумывают о себе небылицы не только, чтобы показаться круче в глаза других. Иногда им настолько интересно общаться с человеком, что появляется потребность показаться ему близким и возникает ситуация, когда вы неожиданно для себя полюбили бокс и идеально катаетесь на горных лыжах. Однако лучше не обманывать, в какой-то момент правда откроется, если отношения станут серьезными. Обман всегда нарушает доверие, и с последствиями этого еще придется разобраться.

Не говорите про бывших

Темы бывших не считается запретной, многим людям действительно важно и интересно, как закончились прошлые отношения других. Однако не стоит упоминать бывших в негативном контексте, даже если этот человек причинил вам много боли. Для другого подобная эмоциональная речь станет показателем, что у вас сохранилось еще много эмоций к прошлому, которые стоит прожить.

Если вам кажется, что это любовь, не спешите

Не стоит сразу говорить о сильных чувствах, даже если вам кажется, что это любовь с первого взгляда. Во-первых, это может указывать на несерьезность намерений. Обычно за короткое время может возникнуть только взаимная симпатия или влюбленность. Для возникновения сильных чувств понадобится более длительное время. Во-вторых, иногда за любовь мы принимаем совершенно другие эмоции, например, восторг или страсть. А порой другой человек задевает наши травмы, поэтому мы хотим скорее сблизиться с ним.

Не говорите только о себе