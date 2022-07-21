«Либо хорошая девочка, либо падшая женщина»: как меняется секс после 30

Отношения в юном возрасте редко похожи на отношения в возрасте зрелом. С опытом меняется взгляд на многие вещи, включая секс. Мы лучше узнаем себя и чаще отказываемся от установок, навязанных обществом. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы изучаем, как меняется секс после 30 лет.

Фото: unsplash unsplash

Мы взяли одного человека и вместе проследили, как менялось его отношение к отношениям и сексу в течение десяти лет. Как человек раскрывал свою чувствительность, узнавал о новых форматах отношений и экспериментировал, чтобы понять, что среди всего этого многообразия на самом деле подходит, а о чем лучше забыть.

Поучаствовать в новой серии решилась Таисия Бланш — соосновательница серии инициатив Kinky Russia, которые здорово изменили культуру секса в стране. Например, Kinky Party стала первой секс-вечеринкой в России.

Таймкод:

02.00 — История про первую любовь

13.48 — Почему одна любовь на всю жизнь — это отстой

18.00 — Как менялось отношение к сексу и любви с возрастом

24.00 — История про свингер-клуб

28.40 — История про БДСМ-вечеринки

30.40 — Знакомство с культурной активного согласия

35.00 — Что узнаешь о себе спустя десять лет экспериментов

36.30 — История про нарцисса

39.20 — История про будущего мужа

46.00 — Нормально ли, что люди сейчас начинают отношения позже

48.00 — Почему многие женщины раскрывают свою сексуальность после 30

50.00 — Как понять, что нравится, если не знаешь, что нравится

55.00 — Становится ли с возрастом меньше секса и любви

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий