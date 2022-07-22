Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

9 правил секса на одну ночь

WomanHit.ru

Пусть это станет приятным приключением, а не печальным разочарованием.

9 правил секса на одну ночь
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Секс на одну ночь может статья ярким приключением, а может принести лишь разочарования. Чтобы о произошедшем не хотелось поскорее забыть, важно быть психологически готовой в случайной встрече и соблюдать правила безопасности.

Видео дня

Настройтесь правильно

Психологи считают, что лучшим вариантом секса на одну ночь станет человек, с которым вы встретились именно с этой целью. Не стоит пытаться сблизиться со старым приятелем, коллегой или бывшим парнем. Ваши ожидания должны совпадать: приятное времяпровождение, которое точно не приведет к отношениям и знакомству с родителями. Даже если ночь пройдет идеально, не наделяйте партнера воображаемыми качествами.

Обозначьте правила и границы

Если есть такая возможность, обговорите ваши ожидания и табу. Зная правила и границы, ни вы, ни ваш партнер не будете разочарованы.

Никакого чувства вины

Физическое удовольствие не должно быть связано с угрызениями совести: вы же не корите себя за то, что съели пирожное, когда вам этого захотелось. Конечно, избежать чувства вины смогут только те, для кого случайный секс — не измена постоянному партнеру. Если же вы свободны, то почему бы не порадовать себя яркими переживаниями.

Выберите нейтральные темы

До секса избегайте личных откровений (впрочем, после него тоже). Говорите о погоде, музыке, кино, спорте. Пусть общение будет легким и не связывает вас с партнером эмоционально.

Не отказывайтесь от романтики

Секс без продолжения не должен быть механическим. Флирт и романтика сделаю вечер незабываемым, поэтому не стесняйтесь примерить кружевное белье и попросить зажечь свечи. Это приключение должно радовать, а не быть скучной гонкой за оргазмом.

Не оставайтесь на ночь

Утро после случайного секса может быть невероятно неловким. Не губите магию одноразового свидания, запомните друг друга романтичными, красивыми и свежими. А спать лучше в своей удобной постели, перебирая в памяти приятные воспоминания.

Сведите общение к минимуму

Не обязательно искать нового партнера всякий раз, если предыдущий вас полностью устроил. Но в обычной жизни старайтесь ограничить переписки и звонки, чтобы каждая встреча была особенной.

Помните о безопасности

Конечно, необходимо предохраняться. Об этом знают все. Но позаботиться стоит не только о презервативах: не злоупотребляйте коктейлями, чтобы контролировать ситуацию, не стоит ехать в незнакомую квартиру, старайтесь останавливаться в отелях и держать телефон заряженным.

Не отказывайтесь от своих желаний

Если вы решили заняться сексом на одну ночь, значит, точно знаете, чего хотите. Не бойтесь озвучивать желания, не стоит и занижать ожидания. Часто в отношениях мы стесняемся сказать, что близость не удовлетворила, но перед случайным партнером не нужно стесняться.

Любовь,Красивый секс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители