9 правил секса на одну ночь

Пусть это станет приятным приключением, а не печальным разочарованием.

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Секс на одну ночь может статья ярким приключением, а может принести лишь разочарования. Чтобы о произошедшем не хотелось поскорее забыть, важно быть психологически готовой в случайной встрече и соблюдать правила безопасности.

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Настройтесь правильно

Психологи считают, что лучшим вариантом секса на одну ночь станет человек, с которым вы встретились именно с этой целью. Не стоит пытаться сблизиться со старым приятелем, коллегой или бывшим парнем. Ваши ожидания должны совпадать: приятное времяпровождение, которое точно не приведет к отношениям и знакомству с родителями. Даже если ночь пройдет идеально, не наделяйте партнера воображаемыми качествами.

Обозначьте правила и границы

Если есть такая возможность, обговорите ваши ожидания и табу. Зная правила и границы, ни вы, ни ваш партнер не будете разочарованы.

Никакого чувства вины

Физическое удовольствие не должно быть связано с угрызениями совести: вы же не корите себя за то, что съели пирожное, когда вам этого захотелось. Конечно, избежать чувства вины смогут только те, для кого случайный секс — не измена постоянному партнеру. Если же вы свободны, то почему бы не порадовать себя яркими переживаниями.

Выберите нейтральные темы

До секса избегайте личных откровений (впрочем, после него тоже). Говорите о погоде, музыке, кино, спорте. Пусть общение будет легким и не связывает вас с партнером эмоционально.

Не отказывайтесь от романтики

Секс без продолжения не должен быть механическим. Флирт и романтика сделаю вечер незабываемым, поэтому не стесняйтесь примерить кружевное белье и попросить зажечь свечи. Это приключение должно радовать, а не быть скучной гонкой за оргазмом.

Не оставайтесь на ночь

Утро после случайного секса может быть невероятно неловким. Не губите магию одноразового свидания, запомните друг друга романтичными, красивыми и свежими. А спать лучше в своей удобной постели, перебирая в памяти приятные воспоминания.

Сведите общение к минимуму

Не обязательно искать нового партнера всякий раз, если предыдущий вас полностью устроил. Но в обычной жизни старайтесь ограничить переписки и звонки, чтобы каждая встреча была особенной.

Помните о безопасности

Конечно, необходимо предохраняться. Об этом знают все. Но позаботиться стоит не только о презервативах: не злоупотребляйте коктейлями, чтобы контролировать ситуацию, не стоит ехать в незнакомую квартиру, старайтесь останавливаться в отелях и держать телефон заряженным.

Не отказывайтесь от своих желаний