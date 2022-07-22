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3 часа назад

Почему расстались Максим Виторган и Нино Нинидзе

New Magazine

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган нашел счастье с прекрасной Нино Нинидзе. Казалось бы грузинская красавица начала возвращать потрепанного разводом Виторгана к жизни. С ней он преобразился. В светской тусовке уже вовсю ожидали дату свадебной церемонии. Однако спецоперация изменила все планы пары.

Почему расстались Максим Виторган и Нино Нинидзе
Фото: New MagazineNew Magazine

Практически сразу же Максим Виторган улетел из России в Израиль, оставив Нино одну в Москве. А недавно стало известно, что роман, длившийся несколько лет, завершился. Поговаривают, расставание с возлюбленным Нино переживала крайне тяжело. На публике ее совсем не видно, соцсети тоже молчат.

Друзья актрисы рассказывают, что Нино совсем поникла и у нее скорбный вид. Но о своём личном горе она молчит, не дает интервью и никак не комментирует их отношения с Максимом. Однако несколько дней назад Нино поделилась личным счастьем.

По слухам у звезды экрана появился мужчина из Франции по имени Леон. Напомним, роман между Нино Нинидзе и Максимом Виторганом разгорелся в 2019 году. До этого актриса была замужем за актером Кириллом Плетневым. У нее есть сын от этого брака.

Изначально актёры категорически отрицали, что между ними есть любовная связь. Лишь в сентябре 2019 года влюблённые перестали скрывать свои чувства. Она подружилась с дочкой Виторгана от первого брака Полиной. Максим и Нино стали регулярно выкладывать нежные совместные снимки, благодаря чему заслужили репутацию одной из самых романтичных пар отечественного шоу-бизнеса, даже несмотря на большую разницу в возрасте.

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