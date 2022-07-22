Почему расстались Максим Виторган и Нино Нинидзе

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган нашел счастье с прекрасной Нино Нинидзе. Казалось бы грузинская красавица начала возвращать потрепанного разводом Виторгана к жизни. С ней он преобразился. В светской тусовке уже вовсю ожидали дату свадебной церемонии. Однако спецоперация изменила все планы пары.

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Практически сразу же Максим Виторган улетел из России в Израиль, оставив Нино одну в Москве. А недавно стало известно, что роман, длившийся несколько лет, завершился. Поговаривают, расставание с возлюбленным Нино переживала крайне тяжело. На публике ее совсем не видно, соцсети тоже молчат.

Друзья актрисы рассказывают, что Нино совсем поникла и у нее скорбный вид. Но о своём личном горе она молчит, не дает интервью и никак не комментирует их отношения с Максимом. Однако несколько дней назад Нино поделилась личным счастьем.

По слухам у звезды экрана появился мужчина из Франции по имени Леон. Напомним, роман между Нино Нинидзе и Максимом Виторганом разгорелся в 2019 году. До этого актриса была замужем за актером Кириллом Плетневым. У нее есть сын от этого брака.