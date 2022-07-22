Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Какие женские ошибки станут приговором для отношений с любимым

Нижегородская правда

Знающие люди не зря говорят, что успех семейного союза на девяносто пять процентов зависит от женщины. И когда в таком союзе именно женщина совершает ошибки, отношения могут трещину. А некоторые из решений и действий представительницы слабого пола для союза и вовсе могут стать фатальными. Infox.ru приводит мнение известного психолога Марка Бартона, который утверждает, что даже самый обычный и далеко не самый успешный мужчина в душе должен считать себя лидером. Поэтому серьезной ошибкой его второй половинки станет тотальный контроль над ним и жесткое ограничение личной свободы.

Какие женские ошибки станут приговором для отношений
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Вечное недовольство и постоянные претензии и упрёки тоже далеко не каждый взрослый мужик выдержит. Изначально он начнет чувствовать нежелание торопиться после работы домой, а однажды и… вовсе туда не пойдет.

Проявление таких же чувств да еще с оскорблениями и унижениями на глазах у других людей терпеть будет редкий представитель сильного пола. И эта женская ошибка почти наверняка приведет к разрыву.

А вот немного лести в адрес партнера никогда не помешает. По словам психолога, именно мужчины больше, чем женщины, любят, чтобы их хвалили и ими восхищались.

Даже если супруг прибил маленький крючок на кухне или вынес мусор, ну скажите ему, что он самый лучший и самый заботливый.Он будет благодарен. Но некоторые дамы в ответ на действия мужа бурчат: «Наконец-то, сколько раз уже просила…».

И, наконец, в продолжение предыдущей темы – сравнение своего партнера с другими мужчинами. Речь даже не о постели или зарплате. Здесь едва ли для кого-то такое сравнение станет стимулом быть лучше. А вот желание уйти появится.

Но даже когда мужчина в ответ на тот же прибитый гвоздик вместо благодарности слышит: «А вон у соседа (друга, коллеги) в квартире вообще все блестит и сверкает», для него такие упреки станут причиной отдаления от женщины.

И когда-нибудь все эти обиды накопятся в достаточном объеме, чтобы объявить отношениям приговор.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители