Какие женские ошибки станут приговором для отношений

Знающие люди не зря говорят, что успех семейного союза на девяносто пять процентов зависит от женщины. И когда в таком союзе именно женщина совершает ошибки, отношения могут трещину. А некоторые из решений и действий представительницы слабого пола для союза и вовсе могут стать фатальными. Infox.ru приводит мнение известного психолога Марка Бартона, который утверждает, что даже самый обычный и далеко не самый успешный мужчина в душе должен считать себя лидером. Поэтому серьезной ошибкой его второй половинки станет тотальный контроль над ним и жесткое ограничение личной свободы.

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Вечное недовольство и постоянные претензии и упрёки тоже далеко не каждый взрослый мужик выдержит. Изначально он начнет чувствовать нежелание торопиться после работы домой, а однажды и… вовсе туда не пойдет.

Проявление таких же чувств да еще с оскорблениями и унижениями на глазах у других людей терпеть будет редкий представитель сильного пола. И эта женская ошибка почти наверняка приведет к разрыву.

А вот немного лести в адрес партнера никогда не помешает. По словам психолога, именно мужчины больше, чем женщины, любят, чтобы их хвалили и ими восхищались.

Даже если супруг прибил маленький крючок на кухне или вынес мусор, ну скажите ему, что он самый лучший и самый заботливый.Он будет благодарен. Но некоторые дамы в ответ на действия мужа бурчат: «Наконец-то, сколько раз уже просила…».

И, наконец, в продолжение предыдущей темы – сравнение своего партнера с другими мужчинами. Речь даже не о постели или зарплате. Здесь едва ли для кого-то такое сравнение станет стимулом быть лучше. А вот желание уйти появится.

Но даже когда мужчина в ответ на тот же прибитый гвоздик вместо благодарности слышит: «А вон у соседа (друга, коллеги) в квартире вообще все блестит и сверкает», для него такие упреки станут причиной отдаления от женщины.