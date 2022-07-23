6 вещей, которые мешают интимной жизни

Незаметные привычки портят близость и приводят к полному угасанию страсти.

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Что может испортить сексуальную жизнь? Может, изменение во внешности или недостаток времени? Специалисты считают, что на близость партнеров влияют совсем не внешние факторы, а причины, которые кажутся незаметными.

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Молчать о своих желаниях

Если партнеры не говорят о сексе друг с другом и не могут обсудить, чего по-настоящему хотят от интимной жизни, вскоре близость перестанет их удовлетворять. А зачем заниматься тем, что не приносит наслаждения? Чтобы интимная жизнь процветала, придется переступить через стереотипы и начистоту поговорить с избранником. Скорее всего, он с удовольствием откликнется и расскажет о своих фантазиях.

Следовать правилам

Спальня, темнота, свежая постель и сексуальное белье — если ваша близость похожа на идеально отточенный ритуал, со временем она становится пресной и может надоесть. Не бойтесь отступать от сценария, нарушать правила и быть немножко хулиганкой. Конечно, речь не идет о сексе на детской площадке днем, но неожиданно проявить инициативу или переместиться из спальни на кухню — отличный вариант.

Постоянные отказы

Да, заниматься сексом нужно только по обоюдному желанию, но постоянные отказы одного из партнеров ранят другого и разрушают личную жизнь. Каждый из нас чувствуют, когда с ним недостаточно честны. Поэтому, если не хотите секса, называйте причины откровенно. Сказать партнеру, что у вас период сниженного либидо и вам нужно время, чтобы восстановиться, честнее, чем ежедневно придумывать новый повод не заниматься сексом.

Переедание

Конечно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но слишком сытый партнер вряд ли настроен на страстные ночи. Постоянное переедание может привести к тому, что все чаще избранник, да и вы сами, будете делать выбор в пользу сытного ужина, а не близости.

Критика внешнего вида и сексуальных способностей

В 2018 году ученые сделали вывод, что одна из главных причин нарушения либидо — удар по самооценке, который возник из-за критики. Если обращать внимание на недостатки партнера, то он не сможет полностью расслабиться и получить удовольствие от секса. Поэтому, чтобы улучшить технику, расскажите избраннику о своих желаниях, а не концентрируйтесь на его недостатках.

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