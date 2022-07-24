Иногда браки распадаются, и это нормально. Однако развод сопряжен с некоторыми бюрократическими моментами, о которых стоит узнать. "Рамблер" расскажет, что нужно сделать, чтобы подать на развод.
Чтобы расторгнуть брак, человеку необходимо обратиться в ЗАГС, мировой или районный суд. Место обращения зависит от того, есть ли у вас общие дети, нужно ли разрешить споры о разделе имущества и алиментах.
В ЗАГС отправляются только в случае, если расторжение брака происходит полюбовно, то есть оба супруга согласны на развод. Другой вариант, если один из супругов выступает инициатором развода, а второй недееспособен, признан пропавшим без вести или сидит в тюрьме (осужден на 3 года и более).
Вас разведут в ЗАГСе, если в семье нет общих несовершеннолетних детей (усыновленные тоже считаются). Важно, что заявление придется подавать в тот же ЗАГС, где проходила регистрация брака или в ЗАГС населенного пункта, где живет один из супругов.
Обычно развод можно получить в течение месяца с момента поступления совместного заявления о разводе.
Заявление о разводе придется подавать в суд, если у пары есть общие дети до 18 лет, супруг отказывается разводиться или не подписывает соответствующие бумаги.
В мировой суд обращаются, если нет споров по имуществу, или его стоимость не больше 50 000 рублей, а также нет разногласий по детям и алиментам.
Во всех других случаях обращаемся в районный суд. Особенно, если нужно определить, с кем останутся дети, суммы и порядок выплаты алиментов, кому и сколько положено из семейного имущества.
Заявление подается в суд, где зарегистрирован ответчик. Если не знаете, где он проживает, подайте иск по последнему месту регистрации, которое вам известно.
Документы для развода через суд:
Сейчас развестись можно даже через интернет, если для этого не требуется участие суда. Либо на основании уже готового судебного решения.
Зайдите на сайт МФЦ вашего города или сайт «Госуслуги». Там подробно описан порядок получения услуги «государственная регистрация расторжение брака».