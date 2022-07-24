Иногда браки распадаются, и это нормально. Однако развод сопряжен с некоторыми бюрократическими моментами, о которых стоит узнать. "Рамблер" расскажет, что нужно сделать, чтобы подать на развод.

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Чтобы расторгнуть брак, человеку необходимо обратиться в ЗАГС, мировой или районный суд. Место обращения зависит от того, есть ли у вас общие дети, нужно ли разрешить споры о разделе имущества и алиментах.

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ЗАГС

В ЗАГС отправляются только в случае, если расторжение брака происходит полюбовно, то есть оба супруга согласны на развод. Другой вариант, если один из супругов выступает инициатором развода, а второй недееспособен, признан пропавшим без вести или сидит в тюрьме (осужден на 3 года и более).

Вас разведут в ЗАГСе, если в семье нет общих несовершеннолетних детей (усыновленные тоже считаются). Важно, что заявление придется подавать в тот же ЗАГС, где проходила регистрация брака или в ЗАГС населенного пункта, где живет один из супругов.

Обычно развод можно получить в течение месяца с момента поступления совместного заявления о разводе.

Документы для развода в ЗАГСе: паспорт заявителя (заявителей);

свидетельство о регистрации брака;

документы, подтверждающие статус второго супруга, если он недееспособен, без вести пропал или находится в местах заключения;

квитанция об оплате госпошлины.

Суд

Заявление о разводе придется подавать в суд, если у пары есть общие дети до 18 лет, супруг отказывается разводиться или не подписывает соответствующие бумаги.

В мировой суд обращаются, если нет споров по имуществу, или его стоимость не больше 50 000 рублей, а также нет разногласий по детям и алиментам.

Во всех других случаях обращаемся в районный суд. Особенно, если нужно определить, с кем останутся дети, суммы и порядок выплаты алиментов, кому и сколько положено из семейного имущества.

Заявление подается в суд, где зарегистрирован ответчик. Если не знаете, где он проживает, подайте иск по последнему месту регистрации, которое вам известно.

Документы для развода через суд:

паспорт заявителя;

свидетельство о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

выписка из домовой книги;

список семейного имущества;

документы о праве собственности;

справки о заработной плате;

квитанция об оплате госпошлины;

характеристики и справки, которые помогут разрешить спор.

Онлайн

Сейчас развестись можно даже через интернет, если для этого не требуется участие суда. Либо на основании уже готового судебного решения.