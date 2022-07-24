Сексолог объясняет, почему мужчина не тащит даму в постель

«Ему только одно и надо!», «поматросит и бросит!» - знакомые утверждения? Наверняка вы слышали их и не раз от заботливой тетушки, от мамы, и конечно, от мудрых подруг. Именно поэтому обычно дамы предпочитают оттягивать момент близкого знакомства, чтобы возлюбленный привык, воспылал страстью, и уже не смог ни дня прожить без избранницы.

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В последнее время все словно встало с ног на голову: все чаще женщины жалуются, что они уже готовы к ночи любви, и не просто намекают на это, а говорят прямым текстом. А любимый человек почему-то медлит и не спешит переходить к активным действиям: «Давай еще немножко подождем», «Только не сегодня»... Как относиться к таким медлительным романтикам? Вроде отношения развиваются, а интимом в них пока и не пахнет. В чем причина такого поведения – рассказывает сексолог Виталий АЗУРОВ.

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Запуган новостями и боится сделать первый шаг

За последние годы ценности общества изменились. Раньше установка была одна - «до свадьбы ни-ни». Женщина, которая до брака вела половую жизнь, считалась «гулящей» и выйти замуж ей если и «светило», то только за не слишком-то выгодного жениха. Но сейчас интим до брака вполне естественное событие, больше вопросов вызывает его отсутствие.

Комментарий специалиста: «Мы постепенно пришли к пониманию, что секс – неотъемлемая часть нашей жизни, и служит он не только для продолжения рода, но и для удовольствия, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Оба в паре понимают, что как только они узнают друг друга чуточку лучше – последует и близость. Но, вопрос, где то самое «чуточку»? Кому-то достаточно 2-3 свиданий, а другому потребуется и пара месяцев, чтобы открыться. Причем излишнее давление на даму сегодня чревато серьёзными последствиями. Шаг влево или вправо – тут же обвинят в домогательствах, и все старания насмарку. Мужчины во многом запуганы бесконечными новостями о сексуальных скандалах, откровениями движения #MeToo, когда в социальных сетях дамы рассказывали, как к ним приставали. В итоге многие следуют принципу «дуем на воду». Пусть лучше возлюбленная сама проявит инициативу и затащит в кровать, чтобы на 100% была уверенность, что она точно готова к сексу. Насильно тащить в кровать конечно не стоит, а вот явный намек лишним не будет. Скажите напрямую, что хотели бы проснуться в его объятьях и посмотрите на реакцию».

Без любви не может

Далеко не все представители сильного пола «самцы», которые готовы к страсти днем и ночью, стоит только обозначить желание. В большинстве своем мужчины – тоже хотят заниматься именно любовью, а не просто удовлетворять физиологическую потребность.

Комментарий специалиста: «Если избранница слишком нравится, партнер рассчитывает на длительные отношения, то и с развитием событий торопиться не будет, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Он с удовольствием окунется в конфетно-букетный период, чтобы растянуть романтические настроения. Волноваться не стоит, скорее всего, как только вы доберетесь до постели, он будет заботлив и нежен. Не спешите и позвольте кавалеру самому выстраивать цепь событий, а сами наслаждайтесь его вниманием.

Выстраивает секс-график

Есть определенный тип людей, которые стремятся к идеальности во всем – перфекционисты. На сферу интима их «пунктики» тоже распространяются. Такой поклонник будет выжидать подходящий момент, чтобы первая ночь стала незабываемой.

Комментарий специалиста: «Такие люди очень ответственно подходят к любому событию в своей жизни, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Никогда не опаздывают, действуют четко по графику. Поверьте, в отношениях у них тоже есть особый распорядок. Скорее всего, партнер совмещает сразу несколько благоприятных моментов: свободное время, отсутствие усталости, подходящий настрой, романтическое место. Как только все пазлы в его головоломке сойдутся – он тут же перейдет к активным действиям. Даме снова придется занять выжидательную позицию».

Заработался так, что не до ласки

Иногда первый раз откладывают до последнего просто потому, что сейчас совсем неподходящее время. Стресс на работе не дает расслабиться или же фокус внимания сейчас на проблемах родных людей. Тут уж не до близости – самому нужна поддержка.

Комментарий специалиста: «Черная полоса может наступить у любого человека, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Гормон стресса, который вырабатывается в этот момент – кортизол, блокирует сексуальную активность. Даже если вы окажетесь вместе в постели, вполне возможен «конфуз» со стороны кавалера. Обижаться нет смысла, просто поговорите с любимым, узнайте, что его беспокоит, постарайтесь помочь. Рано или поздно неприятности разрешаться и он снова будет «в ресурсе».

Закомплексовал: переживает по поводу размеров и умений

Далеко не у всех подростковый возраст и юность прошли «без сучка и задоринки». Бывает и так, что мужчина оказался психологически травмирован прошлыми отношениями. Возможно, в постели он был не хорош, и избранница посмеялась над ним. Сформировался комплекс, который и не дает перейти к страсти сейчас.

Комментарий специалиста: «Увы, не все дамы обладают чувством такта, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Некоторые запросто могут насмехаться над физическими параметрами поклонника – например, он оказался слишком полным или напротив худым, а его «дружок» не того размера, ну или умения «подкачали». Стыд, который в такие моменты испытывает мужчина, откладывается на подсознании и блокирует попытку снова сблизиться. Вдруг и новая возлюбленная также отреагирует? В этом случае время просто нужно время. Сближение должно быть плавным и постепенным. На фазе комплиментов, поцелуев и ласк можно «застрять» на целый месяц. Потерпите, вашему партнеру приходится снова учиться доверять женщинам».

Низкое либидо: ему просто и не надо

Причиной промедления бывает и особенность темперамента. Низкое либидо не предполагает бурную страсть. Если вам попался такой кавалер, стоит сначала спросить у себя, готовы ли вы к тому, что секс у вас будет только «по праздникам»?

Комментарий специалиста: «Как правило, пик сексуальной активности у представителей сильного пола приходится на возраст до 30 лет, затем уровень тестостерона постепенно начинает снижаться, - рассказывает Виталий АЗУРОВ. – Но во многом это зависит и от образа жизни: вредные привычки, лишний вес, отсутствие физической активности ускоряют процесс старения. Даже если поклонник рассказывает вам о своих интимных подвигах в юности, совершенно не факт, что сейчас он может и хочет так же.

Но даже вне зависимости от возраста, либидо у каждого человека отличается. При высоком - интим необходим каждый день/два. При среднем – достаточно двух раз в неделю. При низком секс даже раз в месяц – уже с лихвой. Если это именно ваш случай – лучше обговорить этот вопрос уже сейчас. Как только отношения вышли на нужный уровень, попробуйте завести тему о самом сокровенном. Выяснится, что ваш кавалер – не слишком то активен – сопоставьте со своими потребностями и делайте выводы. Обычно пары где у одного партнера либидо высокое, а у другого низкое – не слишком хорошо уживаются вместе».

«О таком и не думал!» – дружбу приняли за страсть

Иногда то, что вы принимаете за романтические ухаживания на деле только лишь проявления дружбы. Коллега просто подвез домой, а вы уже мысленно выбрали платье на свадьбу и определились с именами общих детей.