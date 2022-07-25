Эксперт дала 7 советов о построении счастливых отношений

Влюбленным нужно развивать эмоциональную связь и чаще пробовать что-то новое, уверена психолог Чики Дэвис. В статье для Psychology Today она дала семь советов о построении по-настоящему счастливых отношений.

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По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь. «Это подразумевает, что на сигналы (например, словесные или физические), которые вы шлете партнеру, тот проявляет ответную реакцию (например, успокаивающую, ободряющую)», — объясняет она.

Кроме того, нужно быть честными друг с другом, утверждает Дэвис. «Когда партнеры открываются друг другу, это способствует развитию и укреплению взаимного доверия», — говорит она.

Даже при гармоничных отношениях неизбежны конфликты, предупреждает психолог. Главное, по ее мнению, — стремиться к тому, чтобы они разрешались здравыми способами.

Если отношения кажутся скучными, Дэвис рекомендует внести в них новизну: например, пойти на свидание в новый ресторан. Также стоит больше рассказывать друг другу о мечтах и целях, так как общие ценности и планы благотворно влияют на укрепление контакта в паре.