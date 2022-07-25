Как женщины подталкивают партнера к измене

В измене всегда виноваты оба партнера, считают психологи, но, бытует мнение, что мужчины изменяют чаще. Иногда совместная жизнь способна превратит самые светлые чувства в рутину. При этом женщина часто забывает про себя, раздражается. В семье вспыхивают ссоры и скандалы. Подробности читайте в нашей новости. Перекладывать всю вину за измену мужа на женщину неправильно. Считает психолог Элена Гамаюн, но зачастую подталкивает мужчину на измену именно вторая половинка. Если в паре один партнер не находит времени на другого, то семейная лодка моет не выдержать.
Перекладывать всю вину за измену мужа на женщину неправильно. Считает психолог Элена Гамаюн, но зачастую подталкивает мужчину на измену именно вторая половинка. Если в паре один партнер не находит времени на другого, то семейная лодка моет не выдержать.
"Когда времени на партнера не хватает, мужчина начинает чувствовать себя ненужным, кажется, что его усилия в семье бессмысленные. Иногда дамы в выражениях не стесняются, оскорбляют своего мужчину и наедине, и прилюдно. А тем временем мужчина хочет быть сильным, умным, великим. Он отправляется на поиски женщины, которая разглядит в нем эти качества"
Если один из партнеров постоянно обесценивает другого, не оказывает ему никакой поддержки, то такой брак не продлится долгое время. Лучше всего искать причину семейных неурядиц сообща, или обратиться к психологу, пишет «Доктор Питер».
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