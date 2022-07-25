Как женщины подталкивают партнера к измене

В измене всегда виноваты оба партнера, считают психологи, но, бытует мнение, что мужчины изменяют чаще. Иногда совместная жизнь способна превратит самые светлые чувства в рутину. При этом женщина часто забывает про себя, раздражается. В семье вспыхивают ссоры и скандалы. Подробности читайте в нашей новости. Перекладывать всю вину за измену мужа на женщину неправильно. Считает психолог Элена Гамаюн, но зачастую подталкивает мужчину на измену именно вторая половинка. Если в паре один партнер не находит времени на другого, то семейная лодка моет не выдержать.