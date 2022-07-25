Психолог назвала неочевидные причины измен

Невнимательность к партнеру заставляет его искать поддержку у кого-то другого, уверена семейный психолог Элина Гамаюн. Неочевидные причины измен в романтических отношениях она назвала в интервью для «Доктор Питер».

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Гамаюн пояснила, что измены зачастую происходят не из-за конфликтов или проблем в паре, а из-за специфического характера одного из партнеров: бывает, что человек хочет привлекать к себе внимание противоположного пола и заводить интрижки, не считаясь с чувствами постоянного возлюбленного.

Психолог заметила, что если человеку не будет хватать в отношениях взаимной поддержки, удовольствия от интима и схожих ценностей, рано или поздно он задумается о романе на стороне. Она объяснила это тем, что в крепких романтических отношениях должны быть сильно развиты сразу три вида связи: эмоциональная, сексуальная и мировоззренческая, и если хотя бы с одной есть проблемы, человек будет искать того, с кем есть совпадения сразу по трем параметрам.

Нехватка времени на партнера — еще одна причина, из-за которой идут на измену, отметила Гамаюн. По ее словам, человек, общением с которым пренебрегают, начинает и сам меньше вкладываться в отношения и в итоге уходит к другому или другой, не желая постоянно чувствовать себя ненужным.

Кроме того, если кто-либо в паре понижает другому самооценку, оскорбляя его или ее прилюдно или наедине, на пользу отношениям это не идет, добавила Гамаюн. В заключение она сказала, что измена — это проблема, в которой виноваты двое, и призвала обращать больше внимания на потребности партнера и стремиться совместно работать отношениями.