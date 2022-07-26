Одиноким людям в возрасте рекомендуют влюбиться

Для того чтобы после 60 лет продолжить жить полноценной жизнью, нужно думать не только о внуках, но и о себе, заявила психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. В беседе с News.ru она объяснила, почему одиноким россиянам зрелого возраста не стоит отказываться от идеи вновь влюбиться.

Специалистка напомнила, что после 60 лет у людей часто появляется установка, что жизнь уже закончилась. Из-за этого они подсознательно отказываются думать о себе и теряют способность получать удовольствие от жизни. Чтобы этого не произошло, надо не отказывать себе в возможности полюбить другого человека, посоветовала она.

По мнению Наумовой, в преклонном возрасте построить новые отношения вполне реально, только базироваться они будут на общих интересах и увлечениях, а не на внешней красоте и страсти, которые с годами перестают иметь такое важное значение, как в молодости. «Любовь — это всегда поиск принятия человека по духу. Уже в зрелом возрасте человек больше ценит душевные качества, чтобы с человеком было комфортно, удобно, мягко, приятно общаться, чтобы человек понимал, поддерживал, чтобы было рядом тепло», — подытожила она.