Стоит ли проводить отпуск по отдельности

Когда отдыхать важно вместе, а в каких ситуациях стоит побыть наедине с собой.

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Кажется, вопрос о совместном отдыхе еще десятилетие назад был риторическим: семьи целый год ждали отпуска, чтобы отправиться в путешествие всей семьей. Но сейчас все чаще супруги принимают решение провести время отдельно друг от друга.

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Для некоторых — это возможность отдохнуть, соскучиться по партнеру, для других — тревожный звоночек, сообщающий, что в отношениях не все в порядке. Как же относиться к желанию возлюбленного провести отпуск по отдельности и стоит ли устраивать такие путешествия время от времени?

Когда отдых вместе — лучший вариант

Несмотря на то что нравы меняются, совместный отдых остается самым приоритетным способом провести отпуск. Так считают 43% мужчин и 40% женщин, всего 8% опрошенных считают, что путешествия по отдельности укрепляют брак.

Конечно, совместные эмоции и впечатления помогают супругам стать ближе: они делят переживания, а затем перебирают общие теплые воспоминания. Кроме того, совместный отпуск — замечательное средство для обновления отношений. Ведь на отдыхе нет ни грязной посуды, ни накопившегося мусора, ни тещ со свекровями, ни текущих кранов. Партнеры остаются один на один со своими чувствами. Даже постельные радости, уверяют специалисты, на отдыхе становятся особенно яркими.

Специалисты советуют паре выбрать медленный и размеренный отдых: так они смогут сосредоточиться друг на друге.

Стоит помнить, что и детям важно проводить свободные дни с родителями. Ведь по статистике, не считая сна, малыши проводят с мамой и папой всего 2—3 часа в день. Им очень нужно время, когда родители не отвлекаются на быт или работу.

Вместе, но порознь

Впрочем, иногда раздельный отпуск — вовсе не проблема. Прежде всего, такое решение принимают пары, у которых разные увлечения: если его тянет в горы кататься на лыжах, а ей хочется нежиться на солнышке, потягивая коктейли.

Если совместить или отправиться в два путешествия, стоит не искать компромисс, а позаботиться о своих желаниях. Это гораздо лучше, чем конфликтовать и портить отдых друг другу.

Еще одна веская причина провести отдых порознь — совместная работа. Если супруги трудятся вместе или работают удаленно, проводя в одном пространстве все время, накапливается усталость. Лучший вариант — дать друг другу личное пространство и «немного воздуха», в этом случае поездки в разные места станут спасением.