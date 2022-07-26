Какие женщины быстро надоедают мужчинам

Существует три основные роли в отношениях — роль родителя, ребенка и роль партнера. В идеальном мире мы все становимся партнерами друг для друга, ведем себя надежно, заботливо и предсказуемо. В реальном мире условные родители образуют пары с условными детьми, хотя со стороны все выглядят как нормальные обычные мужчины и женщины.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, что происходит, когда один из партнеров застревает в одной из ролей. Например, вы встречаетесь с инфантильной женщиной, которая не работает, сидит дома и ждет от вас исключительно подарки. Как говорится, "я девочка, и я хочу платье". Мужчины в инфантильной роли — это, так называемые, маменькины сынки, которых мы насчитали аж пять разных типов.
Если застряли в роли родителя, то вспоминайте мужчину, который не только глава в доме, но и всегда прав. Или сильную женщину, за которой просто невозможно не только ухаживать, но и быть рядом тоже невозможно из-за постоянного приглашения в конкуренцию.
На связи Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик. Ксения постоянно повышает свои навыки, изучает новые методы работы с клиентами, поэтому серия не только информативная, но и богата на примеры.
Таймкод:
1.50 — Что такое быть взрослым
5.10 — Роль ребенка и роль родителя — всегда с нами
10.00 — Почему плохо, когда один родитель, а другой ребенок
16.50 — Как не допустить того, чтобы твой ребенок застрял в одной из ролей
23.30 — У наших родителей просто информации не было. Так ли это?
28.00 — Мама старалась вырастить вундеркинда из лучших побуждений. Каких?
33.00 — Почему плохо быть самостоятельным родителем
36.30 — Роль родителя часто путают с заботой
41.30 — Как выглядит абьюз родителя и абьюз ребенка
45.00 — Хотела быть партнером, но сорвалась в родителя.
48.10 — Сто и один тип маменькиного сынка
56.00 — Я больше не хочу быть в этой роли, но партнер отказывается меняться.
1.01.55 — Родитель + родитель и ребенок + ребенок. Возможно ли?
1.05.22 — Секс и проблема ролей.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова