Какие женщины быстро надоедают мужчинам

Существует три основные роли в отношениях — роль родителя, ребенка и роль партнера. В идеальном мире мы все становимся партнерами друг для друга, ведем себя надежно, заботливо и предсказуемо. В реальном мире условные родители образуют пары с условными детьми, хотя со стороны все выглядят как нормальные обычные мужчины и женщины.

Фото: unslash unslash

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, что происходит, когда один из партнеров застревает в одной из ролей. Например, вы встречаетесь с инфантильной женщиной, которая не работает, сидит дома и ждет от вас исключительно подарки. Как говорится, "я девочка, и я хочу платье". Мужчины в инфантильной роли — это, так называемые, маменькины сынки, которых мы насчитали аж пять разных типов.

Если застряли в роли родителя, то вспоминайте мужчину, который не только глава в доме, но и всегда прав. Или сильную женщину, за которой просто невозможно не только ухаживать, но и быть рядом тоже невозможно из-за постоянного приглашения в конкуренцию.

На связи Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик. Ксения постоянно повышает свои навыки, изучает новые методы работы с клиентами, поэтому серия не только информативная, но и богата на примеры.

Таймкод:

1.50 — Что такое быть взрослым

5.10 — Роль ребенка и роль родителя — всегда с нами

10.00 — Почему плохо, когда один родитель, а другой ребенок

16.50 — Как не допустить того, чтобы твой ребенок застрял в одной из ролей

23.30 — У наших родителей просто информации не было. Так ли это?

28.00 — Мама старалась вырастить вундеркинда из лучших побуждений. Каких?

33.00 — Почему плохо быть самостоятельным родителем

36.30 — Роль родителя часто путают с заботой

41.30 — Как выглядит абьюз родителя и абьюз ребенка

45.00 — Хотела быть партнером, но сорвалась в родителя.

48.10 — Сто и один тип маменькиного сынка

56.00 — Я больше не хочу быть в этой роли, но партнер отказывается меняться.

1.01.55 — Родитель + родитель и ребенок + ребенок. Возможно ли?

1.05.22 — Секс и проблема ролей.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий