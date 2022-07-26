Почему мужчины проявляют интерес и тут же исчезают

Даже если с вами не происходила такая ситуация, наверняка вы слышали подобные истории — мужчина появился, активно проявлял интерес, затем «ушел в закат». В чем причина такого странного поведения некоторых представителей сильного пола? Об этом мы и решили поговорить с психологом, который дал нам ценную «пищу» для размышлений.
Да, таких мужчин много. Для них знакомство с женщиной и есть сама цель. Кто-то идет дальше и заставляет женщину влюбляться, что приносит еще больше разочарования. Женщина после встречи с таким мужчиной начинает сомневаться в себе, хотя на самом деле такой человек всего лишь повышал свою ценность в своих собственных глазах, а зачем вам мужчина с неадекватной самооценкой?
Многие психологи рекомендуют не бросаться на шею новому партнеру и не заваливать его сообщениями, и это действительно так. Однако слишком долго «мариновать» мужчину тоже не стоит, так как ваша холодность может быть расценена как отсутствие ответного интереса. В такой ситуации мужчина, как правило, не рискует пробовать дальше, особенно если не успел вас получше узнать. Поэтому предпочитает попытать счастья в другом месте с другой женщиной.
Бывает и так, что мужчина нарисовал в голове образ, который в реальности, к сожалению, не оправдал его ожиданий. Чаще всего мужчине просто становится скучно с женщиной, с которой он планировал проводить время по-своему, однако, партнерша совершенно не совпадает с ним по интересам и в принципе картина мира женщины кардинально отличается от его. Естественно, это не значит, что мужчину необходимо развлекать и потакать его желаниям, и все же стоит быть готовой к тому, что мужчина может предъявить вам претензии подобного рода. Ваша задача — не принимать все на свой счет.