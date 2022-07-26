Почему мужчины проявляют интерес и тут же исчезают

Даже если с вами не происходила такая ситуация, наверняка вы слышали подобные истории — мужчина появился, активно проявлял интерес, затем «ушел в закат». В чем причина такого странного поведения некоторых представителей сильного пола? Об этом мы и решили поговорить с психологом, который дал нам ценную «пищу» для размышлений.

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Вы интересовали его как «трофей»

Да, таких мужчин много. Для них знакомство с женщиной и есть сама цель. Кто-то идет дальше и заставляет женщину влюбляться, что приносит еще больше разочарования. Женщина после встречи с таким мужчиной начинает сомневаться в себе, хотя на самом деле такой человек всего лишь повышал свою ценность в своих собственных глазах, а зачем вам мужчина с неадекватной самооценкой?

Вы не проявили интерес

Многие психологи рекомендуют не бросаться на шею новому партнеру и не заваливать его сообщениями, и это действительно так. Однако слишком долго «мариновать» мужчину тоже не стоит, так как ваша холодность может быть расценена как отсутствие ответного интереса. В такой ситуации мужчина, как правило, не рискует пробовать дальше, особенно если не успел вас получше узнать. Поэтому предпочитает попытать счастья в другом месте с другой женщиной.

Ему стало с вами скучно