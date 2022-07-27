Стоит ли вступать в отношения с бывшими

Американские артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе 16 июля спустя целых 18 лет после того, как они отменили собственную свадьбу.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Встречаться знаменитости начали еще в нулевых. В ноябре 2002 года они объявили о помолвке, после чего заявили, что свадьба переносится на сентябрь 2003 года из-за «чрезмерного внимания средств массовой информации». Однако брак Лопес и Аффлек так и не заключили. В январе 2004 года звезды официально разорвали помолвку. Сексолог, психолог Анна Котенева рассказала «ФедералПресс» о том, стоит ли снова вступать в отношения с бывшими.

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Возможны ли отношения с бывшими

«Нельзя войти в одну воду дважды. Однако человеческие отношения – это море разных эмоций, переживаний, волнений, пониманий и непониманий»,

– пояснила эксперт.

Котенева отметила, что этот вопрос нельзя запротоколировать – как можно, а как нельзя. Принимают решение два человека. По ее словам, есть причины расставания и воссоединения людей. У людей могут быть разные обстоятельства: дети, привязанность, дом, работа, интересы. Это все имеет место в отношениях.

«Какая-то ошибка, какой-то порыв. Мы не знаем, из-за чего произошел разрыв, поэтому если остались к человеку чувства, если есть желание быть с этим человеком, то все возможно»,

– сказала психолог.

Стоит ли оглядываться на причины разрыва

Оба человека должны найти в себе силы, подчеркнула Котенева. При этом она пояснила, что речь идет не об отречении или извинении. По ее словам, после извинений у каждого человека все равно останется этот «рубец» – у кого-то он будет больше, а у кого-то меньше. Когда человек прощает или является тем, кого простили, у него все равно остается возможность когда-то проявить некую слабость и напомнить об этом.

«Два человека принимают решение перевернуть страницу со своим прошлым, в которой что-то было неприятное. Порой это даже очень сильно объединяет людей. Например, если их объединяет какая-то тайна, какое-то испытание и они вдвоем смогли найти ответ, решение, то этим пара может быть и скреплена»,

– рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что, не разобравшись, не стоит возобновлять отношения. У людей возникает ожидание, что все должно измениться, все должно быть по-другому. Однако сексолог предупредила, что переделывание человека в отношениях – «пустая затея». Какие-то дипломатические ходы можно начать после принятия человека.

«Конечно, достаточно много таких пар, где кто-то кого-то «подминает» в силу своего характера, воспитания, но мы же говорим о гармоничных отношениях, а это к гармонии не относится»,

– сказала Анна Котенева.

Как не сделать больно во второй раз

Опасность потерять и не понять близкого человека есть всегда. Страх – это нормально. Это значит, что человек дорожит партнером, подчеркнула психолог. Также она отметила, если человек по характеру способен на предательство, то это никуда не денется.

«Рецепта единого быть не может»,

– сказала она.

Что обязательно должно быть в отношениях

«Часто люди не хотят понять, что, вступая в семейные отношения, они имеют несколько ролей»,

– подчеркнула сексолог.