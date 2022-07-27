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36 минут назад

Мужчина хотел сделать возлюбленной предложение и уронил кольцо в навоз

Lenta.ru

Британец хотел сделать возлюбленной предложение и в самый торжественный момент уронил помолвочное кольцо в конский навоз. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина перед предложением уронил кольцо в навоз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

30-летний Льюис Патерсон все продумал. Его девушка обожала диснеевские мультфильмы, поэтому в качестве места для помолвки он выбрал французскую деревню с замком, напоминающим о мультфильме «Красавица и Чудовище». Он открыл футляр с кольцом.

«Она сказала "Да", — вспоминает жених. — Сразу после этого я уронил кольцо в навоз».

Паре пришлось самостоятельно искать украшение с бриллиантом в груде конского навоза на обочине дороги. Однако невеста заметила потерянное кольцо. После этого мужчина повторил предложение, и девушка вновь ответила согласием. Пара планирует вернуться в ту же французскую деревню, чтобы отпраздновать свадьбу.

«Мы не могли поверить в то, что произошло. К счастью, она с юмором отнеслась к недоразумению, и мы рассмеялись. По крайней мере, я сделал своей принцессе предложение в деревне из "Красавицы и Чудовища"»,

— отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании решил сделать возлюбленной предложение руки и сердца на берегу озера, но уронил помолвочное кольцо в воду. На следующий день пара отправилась покупать другое кольцо.

Любовь,
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