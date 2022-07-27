Как заново начать сексуальную жизнь после рождения ребенка

Рождение ребенка навсегда меняет жизнь пары: о нормальном сне остается в первое время только мечтать, о личном пространстве тоже. Конечно, вечера с бутылочками, пеленками и колыбельными к романтике тоже располагают мало.

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И хотя доктора говорят, что уже через 4—6 недель после родов в большинстве случаев можно возвращаться к нормальной интимной жизни, для многих пар этот процесс становится сложным. Женщины жалуются на снижение либидо и не чувствуют себя привлекательными.

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Один из самых популярных запросов молодых мам в сети: «Как вернуть фигуру после родов». И, конечно, недовольство собой тоже влияет на желание близости. Поэтому, чтобы вернуть в отношения страсть, потрудиться придется обоим партерам.

Примите изменения

Да, после рождения малыша оба партнера меняются и вернуться к прежней жизни, в том числе интимной, вряд ли удастся. Но это совсем не говорит о конце романтики. Примите, что вам придется заново познакомится друг с другом. Этот процесс весьма актуален, а большинству пар удается выстроить новый формат и найти в близости взаимопонимание.

Не торопитесь

Ученые считают, что отсутствие либидо после родов служит естественным методом контрацепции — организм предостерегает от новой беременности. Поэтому не стоит винить себя в отсутствии желания, необходимо объяснить и себе, и партнеру, что у вас меняется гормональный фон, мысли сосредоточены на заботе о малыше.

Не торопитесь, наслаждайтесь общением друг с другом, новым статусом родителей. Желание вернется, когда вы почувствуете комфорт и безопасность.

Примите свое новое тело

Да, после рождения ребенка оно изменилось. Но, если вы не научитесь принимать и любить свое тело, то удовольствие от секса не вернется еще долго. Не перекладывайте ответственность за принятие себя на партнера. Конечно, его забота и поддержка очень важны, но попробуйте полюбить самостоятельно.

Купите хороший гель для душа и крем для тела, делайте самомассаж или отправляйтесь с спа, ухаживайте за телом, чтобы принять его.

Помогайте себе разбудить чувственность

Смотрите романтические фильмы с пикантными сценами, зажигайте благовония и свечи, делайте друг другу массаж. Пусть все это не будет обязательной прелюдией к сексу, но поможет вам пробудить чувственную сторону.

Говорите о своих переживаниях