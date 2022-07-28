Как изменилась роль женщины в отношениях с мужчиной

Роль женщины в обществе долгое время ассоциировалась исключительно с материнством и обустройством быта. Это непосредственно влияло на отношения в семье, где жена была полностью зависима от мужа, и психологически стояла чуть позади него. Начиная с конца XIX века ситуация начала меняться: дамы стали зарабатывать деньги, становиться более самостоятельными и готовыми принимать решения. Теперь женщина воспринимается как равнозначный партнер. О том, как трансформировались семейные отношения и поменялась женская роль в них, рассказывает психолог Анна Девятка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Формирование женской идентичности

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Понимание о том, что такое "женская роль", собирается как конструктор в головах девочек из нескольких компонентов. Во-первых, из примера поведения любимых блогеров и персонажей книг и сериалов. Юная девушка отождествляет себя с героиней и перенимает часть личностных качеств, в том числе учится, как вести себя с противоположным полом.

Например, я в 22 года, вдохновившись образом Скарлетт О’Хара, сидела в кабинете психотерапевта и искренне возмущалась, почему мой мужчина не хочет вести себя как Ретт Батлер, тем более что внешне он похож.

Во-вторых, молодая девушка формирует свою будущую роль из того, что видит в общении между родителями. Если мама позволяет относиться к себе с пренебрежением, то девочка вдвойне чувствует женскую боль. Повзрослев, она сделает все, чтобы не попадать в такую ситуацию.

Например, никогда не выйдет замуж или постарается выбрать супруга слабее по характеру. Это называется в психологии "антисценарий". Кстати, многие женщины долгие годы живут именно так, даже если это приносит дискомфорт и разочарование.

Также высока роль социального круга общения девушки. Не зря говорят: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если среди подружек принято ждать у моря погоды, в частности принца на белом коне, то каждый новый кавалер будет рассматриваться с лупой. Естественно, такое высокомерие влияет на отношения с противоположным полом.

Жизнь с лидером

"Женщина может все", – считает владелица столичной фотостудии Анна. С ней согласно большинство девушек. Мягкость, женственность не мешает стоять на своем и добиваться успехов на любимом поприще. Бывает и так, что в начале знакомства женщина старается не говорить, сколько зарабатывает, чтобы не смущать партнера и избегать заведомо неудобных ситуаций.

Как же быть мужчине рядом с такой девушкой? Ведь задача доминировать и быть сильным в паре – это его обязанность. Женщина привлекает нежностью, и излишняя самодостаточность может восприниматься как агрессия и провоцировать конкуренцию.

Анна рассказывает, что в такие моменты включает свое обаяние и женскую хитрость. По словам девушки, она уступает право сделать что-то своему супругу. Внешне показывает, что ей нужна помощь, и тогда муж включается в работу.

"Но на самом деле я могу все, только не всегда это афиширую",

– подчеркивает владелица фотостудии.

Такой подход помогает сохранить самооценку и авторитет мужчины как главы семьи.

Более того, это как раз те самые партнерские отношения, в которых люди интересны друг другу и стараются взаимно поддерживать атмосферу уважения и заботы.

У Лили, знакомой нам по статье про семейный бюджет, другая история. Девушка очень старалась быть идеальной женой: она готовила еду, зарабатывала деньги и была ласковой дома. Еще Лиля финансово помогала первой семье второго супруга и очень гордилась этим.

"Только появился побочный эффект – живу как с малым ребенком, благоверный стал инфантильным", –

жалуется девушка.

Супруг Лили не сумел удержать лидерство и уступил ей мужскую роль добытчика в семье.

Что нужно мужчинам

IT-специалист в банке Иван рассказывает, что ему часто не хватает общения с женой, поскольку она хочет идеальной чистоты в доме.

"Я прихожу домой – там все чисто и убрано, жена ходит уставшая от быта, ее недовольство чувствуется даже на расстоянии. По мне, так пусть будет грязно, и мы пойдем гамбургеры поедим, но жена будет довольной – сядем, пообщаемся. Я же тоже уставший прихожу, мне поговорить надо, а получается, что дома не с кем",

– сетует мужчина.

Ему, как и многим другим, важно внимание, теплый участливый взгляд и искреннее восхищение тем, чем он занимается. Молодой человек вполне может сам помыть пол или нанять домработницу. От женщины он ждет совета, участливых вопросов, а также возможности побыть рядом с ощущением, что его любят. Если мужчина этого не получает, то начинает страдать и оглядываться по сторонам в поисках возможности удовлетворить душевные потребности где-то еще.

В головах женщин крепко засела установка: дома должно быть идеально чисто, но на самом деле уборку можно делегировать. Создание тепла и уюта – это уникальный продукт, его нужно делать самой. Этот момент нужно понимать и вовремя определять то, на чем важно сосредоточить усилия – на отношениях.

Врач Татьяна, рассказала, как в ее семье распределяются бытовые заботы. Например, готовкой занимается ее муж, когда у него есть время и настроение, – ему это нравится. Женщина же максимально старается помочь в этом супругу: что-то почистить, порезать, помыть или убрать со стола.

Когда был пик COVID-19 и я работала в больнице, времени было еще меньше. Поэтому мы приглашали девочку убираться. Все были счастливы и довольны.

Такой подход помогает сохранить многозадачность и освободить время для того, чтобы провести его вместе: пожарить шашлыки на природе или просто провести время за приятной беседой. Кстати, психологи рекомендуют разговаривать и обсуждать происходящее в жизни как можно чаще, лучше всего – каждый день.

Перепутанные роли

Постоянно быть с партнером на равных довольно сложно. Поэтому и мужчина, и женщина периодически переключаются на роль доброго папы или строгой мамы. Иногда ведут себя как дети, например девушки мило капризничают. Такая смена ролей считается нормальной, если не задерживаться в ней надолго.

Например, если женщина слишком часто берет на себя роль девочки, то мужчина фиксируется в роли отца и начинает психологически воспринимать ее как старшую сестру своих детей. Это обстоятельство явно снижает ее авторитет и право озвучивать конечное решение. Дети не могут быть главными, так как по семейной иерархии ведущую роль всегда занимают родители.

Почаще задавайте себе вопрос: кем я чувствую себя рядом с партнером? Если ответ "мамой или папой", то необходимо провести анализ, отчего так случилось, и сделать корректировку. Мужчины не любят, когда женщина злоупотребляет ролью матери по отношению к ним. Ее задача – воспитать ребенка и отпустить во взрослую жизнь. Поэтому муж и начинает потихоньку отдаляться, несмотря на усиленную заботу со стороны жены.

Подводя итог, мы видим: мужчины и женщины эмоционально приняли, что мир изменился. Гораздо интереснее выстраивать отношения на равных или же находить ту ролевую модель, которая будет подходить каждому из партнеров.