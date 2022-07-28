Неожиданный способ вернуть страсть в отношения

Для одних партнеров ушедшая страсть сменяется уважением друг к другу и этого вполне хватает для нерушимости союза в дальнейшем. Для других супругов отсутствие страсти может стать поводом для отдаления друг от друга и, возможно, такой брак в будущем испытаний временем не выдержит. По словам психологов, существуют разные способы вернуть былую страсть.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Как передает Infox.ru, одним из самых действенных специалисты называют отдых. Отдельно друг от друга.

Отдых – не обязательно на курорте. Просто у каждого из супругов есть свое личное увлечение, хобби и так далее, о которых они оба за семейными заботами забыли.

Поэтому, если муж хочет съездить на несколько дней на рыбалку, не стоит жене тащить его на море или на дачу. Пусть едет туда, о чем давно вспоминает с ностальгией. Пусть и супруга отдохнет там, где ей хочется.

И речь в данном случае идет не об отдельном отдыхе, так сказать, телом. Речь идет об отдыхе душой.

Каждый из партнеров, проведя несколько дней или там неделю вне отношений, по мнению психологов, сначала начнет по своей второй половинке… скучать.

Начнет вспоминать совместные дни, заботы, будни и праздники. И по всему этому, от чего раньше хотелось сбежать на край света, тоже начнет скучать.

И когда они, наконец, встречаются, определенный уровень психологической и сексуальной эйфории может бить буквально фонтаном.