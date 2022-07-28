Типы партнеров, которые втягивают в нездоровые отношения

Иногда простое увлечение может закончиться трагедией.

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Каждой женщине хочется получать в отношениях исключительно положительные эмоции, а также расти как личность вместе со своей второй половинкой. И все же большинству из нас на пути порой встречаются люди, с которыми не стоит даже начинать отношения, не говоря уже о построении новой ячейки общества. Психологи настоятельно рекомендуют обходить следующие типы мужчин стороной.

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Мужчина с зависимостями

Наверное, один из самых опасных типов. Мужчина, для которого на первом месте всегда стоят его пристрастия, а не любимый человек, не сможет вместе с вами полноценно работать над отношениями. Еще хуже, если вы встанете на пути между ним и его «любовью», будь то алкоголь, запрещенные вещества или игры. Вы сразу же станете врагом номером один. Любая тяжелая зависимость прорабатывается со специалистом, в одиночку вы ничего не сможете сделать, а потому класть жизнь на спасение такого мужчины просто бессмысленно.

У мужчины есть жена

Еще один тип мужчины, в чьи сети часто попадаются женщины. Причем как молодые, так и взрослые представительницы прекрасного пола. Некоторые мужчины обладают таким обаянием, что заставляют женщину поверить в искренность своих чувств по отношению к ней и, самое неприятное — дают надежду на совместное будущее. Такой мужчина будет говорить, что с женой его ничего уже не связывает и их брак всего лишь формальность. Однако бросать ее он не собирается. Как правило, женщина просто тратит время на человека, с которым очевидно нет никакого будущего, главное, понять это еще до того как женатый человек предложит отношения любого рода.

Мужчина не имеет контроля над эмоциями