Типы партнеров, которые втягивают в нездоровые отношения

Иногда простое увлечение может закончиться трагедией.
Каждой женщине хочется получать в отношениях исключительно положительные эмоции, а также расти как личность вместе со своей второй половинкой. И все же большинству из нас на пути порой встречаются люди, с которыми не стоит даже начинать отношения, не говоря уже о построении новой ячейки общества. Психологи настоятельно рекомендуют обходить следующие типы мужчин стороной.
Наверное, один из самых опасных типов. Мужчина, для которого на первом месте всегда стоят его пристрастия, а не любимый человек, не сможет вместе с вами полноценно работать над отношениями. Еще хуже, если вы встанете на пути между ним и его «любовью», будь то алкоголь, запрещенные вещества или игры. Вы сразу же станете врагом номером один. Любая тяжелая зависимость прорабатывается со специалистом, в одиночку вы ничего не сможете сделать, а потому класть жизнь на спасение такого мужчины просто бессмысленно.
Еще один тип мужчины, в чьи сети часто попадаются женщины. Причем как молодые, так и взрослые представительницы прекрасного пола. Некоторые мужчины обладают таким обаянием, что заставляют женщину поверить в искренность своих чувств по отношению к ней и, самое неприятное — дают надежду на совместное будущее. Такой мужчина будет говорить, что с женой его ничего уже не связывает и их брак всего лишь формальность. Однако бросать ее он не собирается. Как правило, женщина просто тратит время на человека, с которым очевидно нет никакого будущего, главное, понять это еще до того как женатый человек предложит отношения любого рода.
В этом случае мы говорим о типичном домашнем тиране. Что интересно, в обществе подобные личности умеют «держать лицо», друзья и коллеги часто не подозревают, насколько агрессивным и подавляющим может быть их хороший знакомый. Как правило, свою сущность такой человек показывает только самым близким и уязвимым — своим партнерам. Распознать домашнего тирана сложно, но можно: обратите внимание на его поведение с людьми, которые ниже его по статусу, а также хорошим маркером будет его реакция на ваши отказы, особенно когда дело касается секса. Если человек начинает сильно возмущаться или, что еще хуже, распускать руки даже на людях, сразу же откажитесь от дальнейшего общения — финал вашей любовной истории непредсказуем.