Женские роли: какие существуют типы женщин в семье

С конца XIX века женщины постепенно переставали быть исключительно хранительницами очага и матерями, брали на себя и "не женские" обязанности. А как видят себя замужние женщины сегодня — какую роль исполняют в семье, чего хотят и ожидают? Об этом специально для m24.ru рассказала психолог Анна Девятка.

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Она напомнила, что молодые девушки нередко отождествляют себя с героинями книги и фильмов. В юности нет ничего удивительного в том, что девушка хочет, чтобы её любимый был столь же романтичен, как шекспировский Ромео. Да и взаимоотношения родителей накладывают значительный отпечаток на формирование собственного видения семьи. Так, если мама позволяет проявлять к себе неуважение, то дочь, испытав обиду и горечь за близкого человека, едва ли захочет в будущем выйти замуж или будет подсознательно выбирать слабого партнёра, в отношениях с которым "сильным полом" будет именно она.

У женщин-лидеров ситуация иная — они подсознательно стремятся подавить партнёра. Излишняя самодостаточность и сила характера воспринимается мужчинами как конкуренция, а ведь их подкупает женская нежность. Некоторые женщины, зная это, идут на хитрость — показывают супругу, что им нужна его помощь или присутствие, хотя на самом деле способны справиться с задачей самостоятельно. Такой подход не подрывает авторитет мужчины и позволяет женщине ощущать свою нежность и хрупкость.