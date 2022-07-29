Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
3 часа назад

Женские роли: какие существуют типы женщин в семье

Inc-News

С конца XIX века женщины постепенно переставали быть исключительно хранительницами очага и матерями, брали на себя и "не женские" обязанности. А как видят себя замужние женщины сегодня — какую роль исполняют в семье, чего хотят и ожидают? Об этом специально для m24.ru рассказала психолог Анна Девятка.

Женские роли: какие существуют типы женщин в семье
Фото:  Inc-News Inc-News

Она напомнила, что молодые девушки нередко отождествляют себя с героинями книги и фильмов. В юности нет ничего удивительного в том, что девушка хочет, чтобы её любимый был столь же романтичен, как шекспировский Ромео. Да и взаимоотношения родителей накладывают значительный отпечаток на формирование собственного видения семьи. Так, если мама позволяет проявлять к себе неуважение, то дочь, испытав обиду и горечь за близкого человека, едва ли захочет в будущем выйти замуж или будет подсознательно выбирать слабого партнёра, в отношениях с которым "сильным полом" будет именно она.

У женщин-лидеров ситуация иная — они подсознательно стремятся подавить партнёра. Излишняя самодостаточность и сила характера воспринимается мужчинами как конкуренция, а ведь их подкупает женская нежность. Некоторые женщины, зная это, идут на хитрость — показывают супругу, что им нужна его помощь или присутствие, хотя на самом деле способны справиться с задачей самостоятельно. Такой подход не подрывает авторитет мужчины и позволяет женщине ощущать свою нежность и хрупкость.

"Это как раз те самые партнерские отношения, в которых люди интересны друг другу и стараются взаимно поддерживать атмосферу уважения и заботы", — говорит психолог.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители