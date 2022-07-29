Как понять, что вы созависимы с партнером

Один из самых опасных видов токсичных отношений — созависимые отношения. В этой ситуации обоим партнерам довольно сложно находиться вместе, однако и разойтись не представляется возможным. Каждый в паре ощущает дискомфорт в той или иной степени, а источником этого дискомфорта становится… самый близкий, то есть — вторая половинка. Конечно, в любых отношениях есть определенная степень эмоциональной зависимости, и все же существует грань, которую не стоит переступать для сохранения здорового союза. Мы посоветовались с психологом и решили поделиться «звоночками», которые говорят о том, что ваши отношения можно назвать созависимыми.

Партнер — центр вашего мира

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Примерно то же самое происходит с молодыми мамами, с головой погруженные в ребенка, который только-только родился. Разница лишь в том, что в нашем случае речь идет о двух взрослых, сформировавшихся людях. Один из партнеров начинает проявлять гиперопеку и совершенно забывает о себе — какие могут быть желания и потребности, когда необходимо любить и обожать свою вторую половинку. Такая нездоровая привязанность рано или поздно аукнется для вас самым неприятным образом, особенно неприятно будет в ситуации, когда вам по тем или иным причинам придется разойтись.

В вашей паре отсутствуют личные границы

У любого здорового человека существуют границы собственного «Я». В обычной жизни мы понимаем, в чем наша ответственность перед другими людьми, чего мы хотим и что нас совершенно не устраивает. Однако когда человек погружается в нездоровые отношения, его границы могут очень быстро размыться, в каком-то смысле один из партнеров растворяется в жизни другого. Причем созависимый партнер ревностно охраняет свою половинку, не позволяя никому нарушить это «единение душ». В разговорах невозможно услышать «Я», всегда речь будет идти о «Нас». Обратите внимание, если вы узнали себя, задумайтесь, все ли в порядке в вашем союзе.

В паре существует жесткий контроль