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2 часа назад

Безболезненные способы бросить женатого мужчину

WomanHit.ru

Как заставить его самого отказаться от вас. Отношения с женатым человеком практически всегда заканчиваются разрывом, однако многие женщины до последнего держатся за такой тип мужчин, искренне веря, что им удастся «образумить» любимого и заставить его уйти от жены. В реальности мужчине просто удобны ни к чему не обязывающие отношения на стороне. Но что же делать, если вы сами приняли решение выйти из подобных отношений, но мужчина сопротивляется? У нас есть несколько действенных способов, которыми мы с удовольствием делимся с вами.

Безболезненные способы бросить женатого мужчину
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

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Наверное, не стоит и напоминать о том, насколько мужчин раздражает излишняя женская эмоциональность. Редкий представитель сильного пола готов вытерпеть женский «спектакль», основанный на претензиях к нему. Как правило, женатые мужчины ищут женщину на стороне как раз для того, чтобы сбежать от негативного общения с женой, и если в вашем лице он встретит вторую женщину, которая будет его напрягать, скорее всего, ваши отношения сойдут на нет очень быстро. Вам даже не придется сообщать, что вы расстаетесь, он все сделает сам.

Перестаньте быть его «жилеткой»

Как мы уже говорили, мужчина на стороне ищет не только секса без обязательств, но еще и понимания. Он легко может прийти к вам и рассказать о каких-то проблемах, зная, что вы его поймете и поддержите. Хотите грандиозной ссоры и разрыва? Все просто. Перестаньте быть человеком, у которого он может найти понимание. Покажите свой характер, особенно его удивит, что вы так долго притворялись хорошей девочкой. В какой-то момент он просто разочаруется в вас и сам уйдет, но вы должны действительно постараться.

Ищем замену

Один из самых действенных и полезных способов избавиться от женатого мужчины в своей жизни — найти ему достойную замену в лице свободного мужчины, который будет от вас без ума. Кто сказал, что вы должны быть верны человеку, который изменяет своей жене, пусть он и говорит, что их брак — всего лишь формальность? Вы вполне можете завести интрижку на стороне, а если хотите разорвать отношения наверняка, сообщите мужчине, что у вас появилась новая симпатия. Редкий мужчина согласится быть далеко не единственным в вашей жизни.

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