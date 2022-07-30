Стоит ли звонить мужчине первой или ждать звонка от него?

Телефонные звонки оказывают существенное влияние на отношения. С их помощью женщина может как привлечь понравившегося мужчину, так и отпугнуть.

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В современном мире немало женщин отличаются своей активностью и напористостью. После первого знакомства они зачастую ждут немедленной ответной реакции, не задумываясь о последствиях.

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Бывает и наоборот – женщина пытается окружить себя ореолом таинственности, намеренно избегая разговоров по телефону. В глазах мужчины такая барышня видится холодной и незаинтересованной в дальнейшем развитии отношений.

Мотивировка сторонников того, что «надо брать быка за рога» завязана на принципах женского равноправия, согласно которым девушка имеет право звонить кому ей хочется в любое время. Их оппоненты настаивают на традиционных взглядах, где мужчина является охотником и не иначе как от него должна исходить инициатива.

Вопрос этот безусловно сложный, зависящий от множества факторов, но иногда возникают такие ситуации, когда действительно стоит звонить мужчине первой. Попробуем их перечислить.

Зачем нужно звонить мужчине

1. Показать заинтересованность

Случается, что парень на первой встрече даёт девушке номер телефона, а она свой по каким-либо причинам не оставляет, обещая по возможности выйти на связь. Тогда можно смело с ним созваниваться, поблагодарив, к примеру, за приятное свидание.

Но здесь важно не перегнуть палку и после напоминания о себе спокойно ожидать ответного шага.

2. Поддержать контакт

Если отношения уже длятся некоторое время и окружающие воспринимают молодых людей как пару, то девушке вполне уместно быть инициатором звонка. При этом стоит позаботиться об информативности беседы, вспомнив что-нибудь по-настоящему интересное.

Ведь парни отнюдь не приветствуют пустые разговоры.

3. Отвлечь от неприятностей

Сложные периоды в жизни бывают у всех – будь то запарка на работе или проблемы с близкими. И тут как нельзя кстати окажется звонок от возлюбленной, способный утешить и поднять настроение.

Даже самому брутальному мужчине радостно осознавать, что о нём переживают и готовы внимательно выслушать.

4. Попросить о помощи

Первый звонок может быть следствием возникших трудностей, для решения которых не обойтись без сильной мужской руки. И не важно, что требует срочного вмешательства – протекающий кран, зависший комп или тяжёлая сумка.

При наличии взаимной симпатии парень непременно найдёт окно в своём плотном графике и примчится скорее на помощь.

5. Сделать шаг к примирению

После ссоры всегда остаётся неприятный осадок и порой неясно, кто первый должен пойти на примирение.

Тут всё зависит от того, чья вина больше.

Если женщина чувствует, что именно она является причиной размолвки, полна решимости загладить конфликт, то будет вполне разумным позвонить первой.

6. Предоставить второй шанс

Случается, что мужчина долго добивается дамы сердца, демонстрирует особое расположение, а она не замечает его усилий. Но вдруг на неё нисходит озарение и, получше разглядев своего воздыхателя, молодая особа хочет возродить с ним отношения.

Тогда самое время позвонить ему и какими-то намёками просигнализировать, что он ей не безразличен.

7. Придумать убедительный предлог

В ситуации непреодолимого желания встретиться с парнем нужно сделать ему заманчивое предложение. Зная о его увлечениях, найти повод для свидания не составит большого труда. Заядлый болельщик окажется в восторге от билетов на футбол, а отъявленный меломан с радостью согласится сходить на концерт любимых исполнителей.

Тем не менее существуют такие обстоятельства, при которых звонить женщине первой не рекомендуется. Учитывая «хищную» природу мужчины надо предоставить ему право побороться за свою «добычу», чтобы потом уже никуда не отпускать.

Какие же это моменты, когда категорически нельзя звонить мужчине?

1. Частые звонки

Они зачастую отпугивают парня, особенно в начале отношений. Девушка, сама того не подозревая, старается заполнить собою значительную часть его жизненного пространства, что начинает раздражать молодого человека либо пугать.

Как бы не нравилась ему барышня он всё равно станет сопротивляться, оберегая личный мирок.

2. Убеждённость, что «дело сделано»

В период зарождения романа настойчивость со стороны женщины может породить у мужчины ощущение завоевания «трофея» и соблазн почивать на лаврах. У него атрофируется азарт, инстинкт охотника, а это тревожный сигнал.

Очерёдность звонков не имеет значения только если пара уже состоялась и пропадает смысл доказывать свою заинтересованность.

3. Признание вины

Когда парень обидел девушку, незаслуженно её обвинил, а то и сам надулся без веских оснований – звонить первой точно не нужно. Стоит лишь заявить о себе, как он сразу же поймёт, будто подобное поведение «прокатит» и в дальнейшем.

Каким бы вспыльчивым и чувствительным не был его характер, рано или поздно сделает выводы и объявится сам.

4. Потеря ценности

Мужчина уважает женщину, которая дорожит собственным временем и видит его ценность. Бесконечные разговоры в разгар рабочего дня свидетельствуют о том, что ей элементарно нечем себя занять.

Постоянно пребывающая в скуке дама способна остудить самого пылкого возлюбленного, потеряв в его глазах привлекательность.

5. Насильно мил не будешь

Далеко не всегда звёзды сходятся, обнаруживая друг у друга общие точки соприкосновения, а потому есть ли необходимость проявлять настойчивость? Некоторые девушки не готовы принять сей факт, упорно придумывая себе причины, оправдывающие молчание предмета их воздыханий. Осознание ведь всё равно придёт, так лучше сделать это сразу.

К сказанному выше можно добавить ещё несколько советов:

Ни в коем случае нельзя звонить мужчине первой в плохом расположении духа; Чтобы речь получилась чёткой, лаконичной, без неловких пауз лучше её заранее отрепетировать; При зарождающихся отношениях попытаться не напрягать парня без веской на то причины – пусть он будет инициатором; Если после звонка получен отказ не следует открыто выражать недовольство или устраивать сцену, а постараться понять, что это не тот человек, который нужен.

В завершении что хотелось бы ещё сказать. Женщине, конечно же, стоит звонить первой, но только очень избирательно. Назойливость, недоверчивость, желание изо дня в день быть в курсе всех событий однозначно не пойдёт ей на пользу. Мужчина начнёт отдаляться, пока отношения совсем сойдут на нет.

Многие представители сильной половины человечества хотят видеть в своей избраннице крепость, требующую осады. Она должна стать загадкой, тайной, необходимой для постоянного исследования.

И лучшим подарком для них будет та женщина, которая позволит почувствовать себя рядом с ней настоящим рыцарем на белом коне, как бы банально это не звучало.