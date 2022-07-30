Как забыть бывшего: 24 верных способа

Переживая разрыв отношений, вы можете «захлебнуться» в своих мыслях и воспоминаниях о бывшем партнере. Представляем вашему вниманию 24 верных способа, как «выплыть» из забытья и начать новую счастливую жизнь.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

1. Составьте список недостатков экс-возлюбленного

Видео дня

Переживая потерю романтических отношений, мы часто забываем все плохое, что в них было и привело к расставанию. Поэтому составьте список недостатков экс-возлюбленного. Это послужит напоминанием в моменты ностальгической грусти. Прочитав, как вас не ценили, не уважали и, возможно, изменяли, возникшее желание вернуть прошлого партнера отпадет.

2. Сделайте ремонт или перестановку в квартире

Чтобы минимизировать воспоминания о совместном времяпрепровождении, преобразите ваше жилище. Можно сделать перестановку или ремонт, чтобы ничего не отсылало вас к прошлым отношениям. Создайте свежую обстановку вокруг себя для новой жизни.

3. Как можно больше общайтесь с людьми

Первое время после расставания очень хочется замкнуться в себе, но делать этого категорически не следует. Мысли то и дело будут возвращаться к прошлому. Чтобы все забыть, старайтесь больше общаться с людьми и меньше оставайтесь в одиночестве. Это позволит вам прогнать воспоминания, развеяться и познакомиться с новыми интересными личностями. Свежие положительные эмоции помогут быстрее пережить разрыв.

4. Начните ходить на свидания

После окончания отношений самооценка женщины сильно страдает. Навязчивые мысли о том, что никому не нужна, некрасивая, недостаточно хороша, не покидают. Чтобы напомнить себе о привлекательности, сходите на свидание. Вновь окутанная комплиментами и ухаживаниями вы будете меньше думать о бывшем.

5. Найдите новое хобби, запишитесь в спортзал

Чтобы мысли то и дело не возвращались к бывшему, заполните свое расписание новыми делами, хобби или спортом. Главное здесь правило – выбрать действие, которое не ассоциируется с экс-партнером. В результате положительные эмоции от насыщенной жизни перекроют негативные воспоминания. А усовершенствованная фигура вернет уверенность в себе.

6. Заполните время

Сделайте так, чтобы у вас не оставалось времени на пострадать. Составьте план дня, наполните его рутинными делами и ежедневными действиями, которые приведут к масштабным целям. Выполняя запланированное, вы поверите в свои силы и поднимите дух. Забитый график сделает вас эффективнее и отгонит мысли о бывшем.

7. Поймите причину, почему думаете о бывшем

Если никак не получается забыть бывшего, то скорее всего у вас есть неосознаваемые или так называемые вторичные выгоды страдать по прошлому. Возьмите листок бумаги и запишите вопрос: «Что хорошего я получаю от мыслей об экс-партнере?» Затем пол часа, не прерываясь, выписывайте все, что приходит в голову. Суть задания – добраться до подсознания и понять причину нахождения в минувшем. Разобравшись в мотивах, отыщите другие новые безопасные способы получения этих желаний. И начните день за днем их реализовывать, сменяя фокус внимания. Со временем желание думать о бывшем уйдет из вашей жизни.

8. Поднимите голову к небу

Когда вы улыбаетесь и радуетесь, взгляд неосознанно устремляется выше уровня глаз. Чтобы отвернуться от прошлого и повернуться лицом к настоящему, попробуйте подумать об обидах на своего бывшего с поднятой вверх головой и расставленными в стороны руками. В такой позе организм вырабатывает гормон счастья и раздумья о плохом просто не приживаются. Как только вы начинаете впадать в грусть, печаль и уныние об утраченном, поднимайте голову к небу и наполняйтесь хорошими мыслями.

9. Выйдите из зависимости

Когда вы не можете отпустить завершенные отношения, это означает, что в них было совершено что-то неправильно. И в голове постоянно мелькают мысли, как следовало поступить и что стоило изменить. Чтобы остановить эту бесконечную «мозговую жвачку», постарайтесь определить свои ошибки и по какой причине вы их совершили. Обретя понимание, вы сможете отнестись к прошлому иначе, и с легкостью пойдете по жизни дальше.

10. Не отслеживайте его социальные сети

Не стоит подглядывать в замочную скважину за человеком, который отвернулся от вас и закрыл за собой дверь. Прошлое должно оставаться в прошлом. Незачем отправлять свою энергию и тратить время на пустую информацию о бывшем. Наскребите немного гордости и обходите злачные места стороной.

11. Прекратите любое общение

Никогда не соглашайтесь на предложение остаться друзьями и иногда общаться. Таким образом бывшему предоставляется возможность мягко от вас отвыкнуть, не испытывая чувства сожаления. А в вашей душе будет селиться надежда на возобновление отношений. Проявите волю и уважение к себе, чтобы быстрее восстановится после разрыва.

12. Не предавайтесь воспоминаниям

На контрасте с суровой одинокой реальностью в голове после расставания могут мелькать счастливые картинки из прошлого. Не увеличивайте значимость фигуры из прошлого, не перебирайте его подарки, не читайте старые переписки и не ведите мысленных диалогов. Осознайте, что его чувства к вам закончились и теперь он равнодушен.

13. Займитесь имиджем

Снизьте градус тоски, перенеся фокус внимания на себя любимую. Начните заниматься фитнесом, кардинально измените прическу, купите новые вещи, отправьтесь к косметологу и на массаж. Станьте для себя лучше и обновленной вступите в новую жизнь.

14. Не вините себя

После расставания может начать казаться, что вы своими руками разрушили счастье. Не поддавайтесь эмоциям, вы поступали ровно так, как умели на тот момент. Не корите себя за сделанный выбор. Вы не знаете, как могло бы все сложиться, поступи вы иначе.

15. Уважайте свой выбор

Вступая в отношения, вы принимайте решение быть именно с этим человеком. При расставании вы тоже делаете свой выбор. И нет смысла подвергать его сомнению спустя время. Прогоняйте дурные чувства прочь и уверенно следуйте вперед к новой жизни.

16. Избегайте конфликтов

Постарайтесь расстаться мирно и уважительно, как взрослые люди. Как бы вам ни было больно и обидно, не устраивайте истерик и не обвиняйте бывшего во всем. Обходите острые углы и не поддавайтесь на возможные провокации. Помните, любой конфликт отнимает очень много сил и энергии. А еще постоянно всплывает в голове, заставляя вас сегодня расстраиваться о прошлом.

17. Не уходите в загул

Психологи настоятельно не рекомендуют уходить в развратное забытье. Нужно время, чтобы прожить расставание, отстрадать и отпустить. Иначе вас может догнать еще большее чувство утраты и сожаления, погрузив в долгую депрессию. А ваша задача как можно быстрее вернуться к счастливой жизни. Восстановить самооценку и почувствовать себя желанной можно более безопасными методами.

18. Подумайте обо всех своих достоинствах

Составьте список качеств, которые вам в себе нравятся. Теперь рядом выпишите недостатки бывшего. Сопоставьте полученные данные и позвольте себе заключить, что расставание освободило прекрасную вас от этого недостойного типа.

19. Не расспрашивайте о нем

Даже если у вас с бывшим море общих друзей, старайтесь не расспрашивать их, как у него дела. Еще хуже пытаться получить информацию о его новой пассии. Берегите свою репутацию и не принижайте себя подобными действиями. Вы достойны лучшего, а не ушедшего.

20. Не занимайтесь тем, что напоминает о нем

Чтобы как можно быстрее забыть бывшего и вычеркнуть его из своей жизни, перестаньте делать то, чем любили заниматься вместе, хотя бы в первое время. Когда боль утраты пройдет и деятельность перестанет ассоциироваться с прошлым, вы сможете снова вернуться к любимым занятиям в одиночку. А пока найдите новые увлечения.

21. Не пейте слишком много

Не стоит злоупотреблять алкоголем, пока вы еще достаточно не успокоились после расставания. Вечер в компании может быть испорчен вашими безудержными всхлипами, воспоминаниями и проклятиями в адрес бывшего. Чрезмерный алкоголь еще никому не помогал забыться.

22. Не вступайте в новые отношения, пока не будете к ним готовы

Пытаясь забыть бывшего, не нужно начинать встречаться с первым подвернувшимся парнем. Это не поможет избавиться от чувства утраты. То и дело вы будете сравнивать нового с бывшим и думать о том, в чем он не дотягивает. А значит не сможете всерьез заинтересоваться отношениями и причините боль другому человеку, который ни в чем не виноват.

23. Дайте себе время

Предоставьте себе время, позвольте ранам излечиться, не копите переживания в душе и дайте им выход. После расставания можно побыть несчастной и прожить все эмоции. Это позволит вам разобраться в себе и в своих отношениях с мужчинами. Вдоволь потосковав, вы избавитесь от гнета прошлых переживаний и обретете былую уверенность. Главное, не затягивайте этот процесс надолго.

24. Пойдите к психологу