Какие вопросы нужно задавать на первом свидании

Эксперты по отношениям утверждают: то, что сказано на первом свидании, важнее того, что сказано после.
На первом свидании обязательно спросите человека, какие у него увлечения. Задавать такие вопросы в первых беседах важно для того, чтобы лучше узнать человека. Общие интересы будут способствовать идеальным отношениям.
Специалисты рекомендуют спросить об уровне образования собеседника. Как правило, людям, имеющим один и тот же уровень образования, легче понять друг друга.
Также стоит спросить о том, какие у человека отношения с семьей и о любимых предпочтениях в музыке и фильмах.
Задавайте свои вопросы таким образом, чтобы лучше узнать партнера. В частности, выберите ключевые вопросы, которые раскроют характер, сообщают эксперты портала Кadinvekadin.