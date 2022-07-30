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2 часа назад

Эксперты рассказали, какие вопросы нужно задавать на первом свидании

Родной город

Эксперты по отношениям утверждают: то, что сказано на первом свидании, важнее того, что сказано после.

Какие вопросы нужно задавать на первом свидании
Фото: Родной городРодной город

На первом свидании обязательно спросите человека, какие у него увлечения. Задавать такие вопросы в первых беседах важно для того, чтобы лучше узнать человека. Общие интересы будут способствовать идеальным отношениям.

Специалисты рекомендуют спросить об уровне образования собеседника. Как правило, людям, имеющим один и тот же уровень образования, легче понять друг друга.

Также стоит спросить о том, какие у человека отношения с семьей и о любимых предпочтениях в музыке и фильмах.

Задавайте свои вопросы таким образом, чтобы лучше узнать партнера. В частности, выберите ключевые вопросы, которые раскроют характер, сообщают эксперты портала Кadinvekadin.

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