Какие вопросы нужно задавать на первом свидании

Эксперты по отношениям утверждают: то, что сказано на первом свидании, важнее того, что сказано после.

Фото: Родной город Родной город

На первом свидании обязательно спросите человека, какие у него увлечения. Задавать такие вопросы в первых беседах важно для того, чтобы лучше узнать человека. Общие интересы будут способствовать идеальным отношениям.

Специалисты рекомендуют спросить об уровне образования собеседника. Как правило, людям, имеющим один и тот же уровень образования, легче понять друг друга.

Также стоит спросить о том, какие у человека отношения с семьей и о любимых предпочтениях в музыке и фильмах.