Психологи рассказали, что нужно для крепких отношений

Встречая человека, с которым собираемся вместе шагать по жизни, мы надеемся, что он будет рядом всегда. Но жизнь нередко расколошмачивает эти надежды вдребезги. И отношения, которые ещё совсем недавно казались прочными, почему-то разваливаются. Хотя вы вроде бы всеми силами пытались их сохранить. По мнению специалистов, всё дело в том, что мы часто плохо себе представляем, что же на самом деле нужно для крепких отношений. А потому часто, пытаясь их сохранить, наоборот, только разрушаем. Так что же самое важное в отношениях?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

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Очень многие, стремясь сохранить отношения, готовы посвятить им всего себя. И в этом, по мнению специалистов, кроется одна из самых главных ошибок.

Посвящая себя отношениям, мы, понятное дело, ждём такого же самоотречения и от своего избранника. По сути, уверяют специалисты, мы таким образом просто пытаемся найти в нём опору и защиту от собственных комплексов. В результате отношения становятся самоцелью и смыслом жизни.

Партнёры начинают требовать друг от друга подчинить свою жизнь отношениям, измениться ради них.

Особенно тяготеют к этому представительницы слабого пола, которые часто не только сами норовят заполнить собой всю жизнь избранника, но и требуют такой же самоотверженности от него. Любые попытки супруга посвятить часть времени, не говоря уже о жизни, своим интересам воспринимаются как предательство отношений, как удар по ним.

Отсюда и ревность, и стремление к тотальному контролю, которые способны разрушить любые, даже самые доверительные отношения.

Кроме того, зацикливаясь подобным образом на отношениях, мы становимся зависимыми от них. Мы перестаём быть самими собой и принимаемся подстраиваться под партнёра.

Слов нет, совместное существование предполагает взаимное подстраивание. Но только взаимное. Впадая же в зависимость, мы по сути отказывается от самих себя – своих интересов, целей и т. д.

И автоматически становимся неинтересны своему избраннику.

Вывод 1

Для того чтобы сохранить отношения, нужно, во-первых, перестать за них цепляться.

«Отношения должны строиться вокруг чего-то такого, что важно и интересно обоим, помимо самих отношений и любовного воркования, и именно это должно быть связующим звеном между ними – разделение общего образа жизни, общих ценностей, общего предназначения, общей страсти», – считает психолог Олег Сатов.

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Но для этого, во-первых, надо самому чем-то интересоваться и к чему-то стремиться. А во-вторых, представлять, к чему стремится ваш спутник жизни. У нас же, к сожалению, супруги часто даже не знают элементарных вкусов и предпочтений друг друга, не то что глобальных мечтаний и целей.

Виной всему – неумение супругов общаться. В худшем случае всё общение сводится к незатейливым вопросам вроде «будешь есть кашу или макароны?», «где пульт от телевизора?» и т. д. и постоянной критике друг друга.

В лучшем супруги обсуждают совершённые недавно покупки, общих знакомых или звёзд шоу-бизнеса (например, почему развёлся Светлаков или на ком женился Хабенский).

То есть муж с женой вроде и общаются, но при этом что творится в душе второй половины, что она чувствует на самом деле, о чём мечтает, к чему стремится, ни один из них не представляет. Да, впрочем, ни того ни другого это особенно и не интересует.

В результате отчуждение нарастает. И вот уже рядом оказываются два по сути посторонних человека, которых удерживает лишь сила привычки. Но со временем ослабевает и она.

Вывод 2

Для сохранения отношений очень важно научиться правильно общаться.

Муж или жена должны иметь возможность искренне рассказать второй половине о своих увлечениях, мечтах и планах, не опасаясь осуждения, критики или просто безразличия. С одной стороны, это проявление доверия. А с другой – свидетельство того, что вторая половина с пониманием относится к увлечениям супруга, то есть по сути к его внутренним потребностям.

В счастливых семьях супруги поощряют увлечения друг друга. Конечно, когда они не идут в ущерб общим интересам, как, например, игромания или алкоголизм. В несчастных же, негармоничных семьях любое увлечение жены или – чаще – мужа воспринимается в штыки.

Например, очень многие женщины относятся к рыбалке как к способу мужа слинять из дома, и воспринимают её как удар по семье. Идёт это всё от недоверия, которое, в свою очередь, вызвано тем, что жена очень мало знает о муже – чем он интересуется, о чём думает, о чём мечтает.

При правильном же общении в отношениях между супругами практически не остаётся «белых пятен», и поэтому им намного легче понять и простить друг друга.