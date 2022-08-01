Тина Кунаки показала архивные фото с Венсаном Касселем

Модель Тина Кунаки опубликовала серию фотографий со своим супругом, актером Венсаном Касселем, в честь годовщины романа. Снимками звезда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Венсан Кассель и Тина Кунаки празднуют годовщину отношений — актер и модель вместе уже 7 лет. Кунаки решила публично поздравить Касселя и выложила в личном блоге серию архивных кадров, каждый из которых подписала: «1234567!». На первых двух снимках супруги нежно обнимают друг друга, а на другом глубоко беременная Тина опирается на Венсана.

Супруги начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. Звездные родители до сих пор скрывают лицо наследницы и не показывают фотографии с ней в социальных сетях.