Как понять, что новый мужчина окажется агрессивным в постели

Встречая нового мужчину, женщина может надумать себе много того, что не случится в реальной жизни. Но проблемы часто начинаются уже с момента, когда вы оказываетесь в постели. Внезапно может оказаться, что мужчина слишком груб и вообще может представлять опасность для партнерши. Хорошая новость — в большинстве случаев мужчина неосознанно дает понять, чего от него ждать в постели. Мы расскажем, на что стоит обратить внимание прежде чем уединяться с приятным на первый взгляд мужчиной.

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Он слишком пассивен

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Да-да, пассивность в кругу незнакомых людей может быть одним из «красных флажков». Как говорят психологи, равнодушие в обычной жизни может говорить о том, что мужчину не слишком заботит комфорт и чувство безопасности людей вокруг. Точно так же он может относиться к женщине в постели. Если вы будете испытывать неприятные ощущения, скорее всего, он не обратит на это внимание и будет продолжать то, что делает. Будьте аккуратны.

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Смотрим на его общение с другими людьми

Но если с закрытыми мужчинами все ясно, как же понять, чего ждать от человека, который вроде бы нормально общается с другими? Все просто: грубость, хамство и неуважение чужих границ в большинстве случаев говорит о несдержанности во всех сферах. И если вам захочется нежности в постели, вам точно не получить ее с данным персонажем. Подумайте, если ему все равно на чувства людей, почему он должен переживать из-за вас? В постели с большой вероятностью вам придется выполнять все его желания, и хорошо, если вы не получите травму в процессе.

Мужчина слишком настойчив

Пробивные мужчины, естественно, вызывают интерес противоположного пола. При этом излишняя категоричность совершенно недопустима, когда мужчина оказывается наедине со своей женщиной. Секс подразумевает согласие обеих сторон, никто не может брать слишком много власти в постели, если это не обговорено со второй половинкой. Однако настойчивы мужчина просто не знает, что такое уступки и выслушивание желания партнера. Будьте аккуратны.

Его возбуждает отказ